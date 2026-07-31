Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power

Il BVL 3/1 Bp eco!Power è un aspirapolvere spallabile a batteria, realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.

L'aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power, realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie all'innovativo materiale EPP, questo aspirapolvere a zaino a batteria ultraleggero e potente pesa solo 4,5 chilogrammi, ma è particolarmente robusto e durevole. Ideale per custodi, artigiani e uso privato: con un volume del contenitore da 3 litri, questo aspirapolvere è perfetto per la pulizia in spazi ristretti e facilita la pulizia di punti specifici e delle scale. La potente batteria Kärcher Battery Power garantisce una lunga autonomia, mentre il telaio di trasporto ergonomico consente di lavorare senza affaticarsi. Il BVL 3/1 Bp eco!Power è facile da usare e da controllare tramite il pratico pannello di controllo sulla cintura ventrale. Anche il motore EC brushless è molto resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche funzioni extra come il filtro HEPA 14. Nota: per questa versione, la batteria Kärcher Battery Power e il caricabatteria compatibile devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power: Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero
Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero
Fabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power: EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo
EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo
Particolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾. Ultraleggero ed ergonomico: l'innovativo materiale EPP rende la nostra macchina estremamente leggera e confortevole. Meno materie prime, senza rinunciare al comfort!
Grande ergonomia
  • Imbracatura Deuter estremamente comoda, ideale per utilizzi prolungati
  • I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni.
  • Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
  • Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
  • Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità Eco!
  • Ridotto fabbisogno energetico
  • Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico.
  • Prolunga la durata della batteria.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
  • La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 3
Materiale del contenitore Plastica con materiale riciclato
livello di pressione sonora (dB(A)) 65
flusso d'aria (l/s) 35,4
Prestazione nominale (W) 350
Vuoto (mbar/kPa) 189 / 18,9
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 120 (5,0 Ah) / circa. 130 (6,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (5,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 41 (7,5 Ah)
Corrente di carica (A) 2,5
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Bocchetta per fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Filtro di protezione del motore

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
  • Telaio portante
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power
Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power
Aree di applicazione
  • Ideale per la pulizia delle scuole
  • Ideale per i negozianti
  • Ideale per le casalinghe
  • Pulire le scale ora è facile
  • Per la pulizia rapida
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria