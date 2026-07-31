Aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power
Il BVL 3/1 Bp eco!Power è un aspirapolvere spallabile a batteria, realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.
L'aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power, realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie all'innovativo materiale EPP, questo aspirapolvere a zaino a batteria ultraleggero e potente pesa solo 4,5 chilogrammi, ma è particolarmente robusto e durevole. Ideale per custodi, artigiani e uso privato: con un volume del contenitore da 3 litri, questo aspirapolvere è perfetto per la pulizia in spazi ristretti e facilita la pulizia di punti specifici e delle scale. La potente batteria Kärcher Battery Power garantisce una lunga autonomia, mentre il telaio di trasporto ergonomico consente di lavorare senza affaticarsi. Il BVL 3/1 Bp eco!Power è facile da usare e da controllare tramite il pratico pannello di controllo sulla cintura ventrale. Anche il motore EC brushless è molto resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche funzioni extra come il filtro HEPA 14. Nota: per questa versione, la batteria Kärcher Battery Power e il caricabatteria compatibile devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggeroFabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
EPP (polipropilene espanso) altamente innovativoParticolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
SostenibilitàRealizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾. Ultraleggero ed ergonomico: l'innovativo materiale EPP rende la nostra macchina estremamente leggera e confortevole. Meno materie prime, senza rinunciare al comfort!
Grande ergonomia
- Imbracatura Deuter estremamente comoda, ideale per utilizzi prolungati
- I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni.
- Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
- Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
- Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità Eco!
- Ridotto fabbisogno energetico
- Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico.
- Prolunga la durata della batteria.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
- Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
- La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|3
|Materiale del contenitore
|Plastica con materiale riciclato
|livello di pressione sonora (dB(A))
|65
|flusso d'aria (l/s)
|35,4
|Prestazione nominale (W)
|350
|Vuoto (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 120 (5,0 Ah) / circa. 130 (6,0 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (5,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 41 (7,5 Ah)
|Corrente di carica (A)
|2,5
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta per fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
- Telaio portante
Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia delle scuole
- Ideale per i negozianti
- Ideale per le casalinghe
- Pulire le scale ora è facile
- Per la pulizia rapida