L'aspirapolvere a batteria BVL 3/1 Bp eco!Power, realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie all'innovativo materiale EPP, questo aspirapolvere a zaino a batteria ultraleggero e potente pesa solo 4,5 chilogrammi, ma è particolarmente robusto e durevole. Ideale per custodi, artigiani e uso privato: con un volume del contenitore da 3 litri, questo aspirapolvere è perfetto per la pulizia in spazi ristretti e facilita la pulizia di punti specifici e delle scale. La potente batteria Kärcher Battery Power garantisce una lunga autonomia, mentre il telaio di trasporto ergonomico consente di lavorare senza affaticarsi. Il BVL 3/1 Bp eco!Power è facile da usare e da controllare tramite il pratico pannello di controllo sulla cintura ventrale. Anche il motore EC brushless è molto resistente all'usura. Oltre ai consueti accessori, sono disponibili come optional anche funzioni extra come il filtro HEPA 14. Nota: per questa versione, la batteria Kärcher Battery Power e il caricabatteria compatibile devono essere ordinati separatamente.