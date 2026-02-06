Aspirapolvere T 10/1 Adv +HEPA14
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA: compatto, ergonomico, a prova di inclinazione e robusto. Con filtro HEPA 14 altamente efficace, bassa rumorosità di funzionamento e manutenzione facile.
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA con volume del contenitore da 10 litri, massima potenza di aspirazione e un rumore di funzionamento estremamente basso. Garantisce risultati di pulizia ottimali per l'utilizzo in uffici, negozi, strutture di ristorazione o anche in strutture sanitarie. Con 59 dB(A) è talmente silenzioso che è possibile anche l'impiego notturno in ospedali o hotel, rendendolo così perfetto per i professionisti del settore edilizio. Il filtro integrato HEPA 14 è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, trattiene anche particelle minuscole come aerosol, virus e germi nell'ordine di pochi micrometri con un grado di separazione del 99,995 per cento, garantendo così i più alti standard di sicurezza nelle aree sensibili dal punto di vista igienico. Compatto, resistente all'inclinazione, robusto, di facile manutenzione e progettato con piegatura ergonomica. L'aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA è comodo da utilizare grazie all'interruttore a pedale. Include un organizzatore di cavi e un gancio per cavi, una posizione di parcheggio stabile per la bocchetta pavimenti e il sacchetto filtro in vello.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro HEPA 14 altamente efficace
- Per i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili.
- L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole.
- Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
Rumorosità di funzionamento molto bassa, solo 57 dB(A)
- Permette l'aspirazione in aree sensibili al rumore e di notte.
- Aumenta il comfort dell'utente.
Manutenzione molto facile
- Semplice sostituzione del cavo di alimentazione collegabile a spina, anche senza conoscenze preliminari.
- Riduce i tempi e i costi di manutenzione.
Design resistente e robusto
- La lunga durata assicura un'alta efficienza.
- Facile e comodo da trasportare e conservare.
- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
Filtro tondo permanente e ampio, in vello lavabile
- Rimane inoltre estremamente stabile per lungo tempo quando si passa l'aspirapolvere senza sacchetto.
Vano porta cavo a bordo macchina
- Il cavo di rete trova posto sulla macchina
Interruttore a pedale per maggiore comodità
- Non serve piegarsi per accendere l'aspirapolvere
- Comoda accensione e spegnimento dell'aspirapolvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|220 / 22
|Portata aria (l/s)
|43
|Prestazione nominale (W)
|700
|Capacità del contenitore (l)
|10
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|57
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|6,5
|Peso con imballo (kg)
|9,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Avvolgicavo integrato
- Cavo elettrico con spina: standard
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti
- Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici