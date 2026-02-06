Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA con volume del contenitore da 10 litri, massima potenza di aspirazione e un rumore di funzionamento estremamente basso. Garantisce risultati di pulizia ottimali per l'utilizzo in uffici, negozi, strutture di ristorazione o anche in strutture sanitarie. Con 59 dB(A) è talmente silenzioso che è possibile anche l'impiego notturno in ospedali o hotel, rendendolo così perfetto per i professionisti del settore edilizio. Il filtro integrato HEPA 14 è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, trattiene anche particelle minuscole come aerosol, virus e germi nell'ordine di pochi micrometri con un grado di separazione del 99,995 per cento, garantendo così i più alti standard di sicurezza nelle aree sensibili dal punto di vista igienico. Compatto, resistente all'inclinazione, robusto, di facile manutenzione e progettato con piegatura ergonomica. L'aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA è comodo da utilizare grazie all'interruttore a pedale. Include un organizzatore di cavi e un gancio per cavi, una posizione di parcheggio stabile per la bocchetta pavimenti e il sacchetto filtro in vello.