Aspirapolvere T 10/1 Adv +HEPA14

Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA: compatto, ergonomico, a prova di inclinazione e robusto. Con filtro HEPA 14 altamente efficace, bassa rumorosità di funzionamento e manutenzione facile.

Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA con volume del contenitore da 10 litri, massima potenza di aspirazione e un rumore di funzionamento estremamente basso. Garantisce risultati di pulizia ottimali per l'utilizzo in uffici, negozi, strutture di ristorazione o anche in strutture sanitarie. Con 59 dB(A) è talmente silenzioso che è possibile anche l'impiego notturno in ospedali o hotel, rendendolo così perfetto per i professionisti del settore edilizio. Il filtro integrato HEPA 14 è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, trattiene anche particelle minuscole come aerosol, virus e germi nell'ordine di pochi micrometri con un grado di separazione del 99,995 per cento, garantendo così i più alti standard di sicurezza nelle aree sensibili dal punto di vista igienico. Compatto, resistente all'inclinazione, robusto, di facile manutenzione e progettato con piegatura ergonomica. L'aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA è comodo da utilizare grazie all'interruttore a pedale. Include un organizzatore di cavi e un gancio per cavi, una posizione di parcheggio stabile per la bocchetta pavimenti e il sacchetto filtro in vello.

Caratteristiche e vantaggi
Filtro HEPA 14 altamente efficace
  • Per i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili.
  • L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole.
  • Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
Rumorosità di funzionamento molto bassa, solo 57 dB(A)
  • Permette l'aspirazione in aree sensibili al rumore e di notte.
  • Aumenta il comfort dell'utente.
Manutenzione molto facile
  • Semplice sostituzione del cavo di alimentazione collegabile a spina, anche senza conoscenze preliminari.
  • Riduce i tempi e i costi di manutenzione.
Design resistente e robusto
  • La lunga durata assicura un'alta efficienza.
  • Facile e comodo da trasportare e conservare.
  • Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
Filtro tondo permanente e ampio, in vello lavabile
  • Rimane inoltre estremamente stabile per lungo tempo quando si passa l'aspirapolvere senza sacchetto.
Vano porta cavo a bordo macchina
  • Il cavo di rete trova posto sulla macchina
Interruttore a pedale per maggiore comodità
  • Non serve piegarsi per accendere l'aspirapolvere
  • Comoda accensione e spegnimento dell'aspirapolvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Aspirazione (mbar/kPa) 220 / 22
Portata aria (l/s) 43
Prestazione nominale (W) 700
Capacità del contenitore (l) 10
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 12
Rumorosità (dB(A)) 57
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 6,5
Peso con imballo (kg) 9,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 355 x 310 x 410

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica
  • Avvolgicavo integrato
  • Cavo elettrico con spina: standard
Aspirapolvere T 10/1 Adv +HEPA14
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti
  • Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
Accessori