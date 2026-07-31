Ideale per alberghi, ristoranti, per singoli rivenditori e addetti alle pulizie degli edifici. L'aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp di Kärcher convince per la sostenibilità, la durata e l'interessante rapporto qualità-prezzo. Si distingue anche per la sua robustezza, la dotazione di accessori e l'eccellente potenza di aspirazione grazie alle potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V). Il 45% di materiale riciclato¹⁾ utilizzato per la produzione consente di risparmiare risorse e di ridurre il fabbisogno energetico. Il potente T 10/1 Bp si distingue per la bassa rumorosità, solo 57 dB(A) e può quindi essere utilizzato in qualsiasi momento anche in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è maneggevole e ha una capacità di 10 litri. È dotato di una maniglia di trasporto e può essere trasportato in modo ergonomico e vicino al corpo. È inoltre estremamente robusto, dotato di alloggiamento per accessori, paraurti e grandi ruote. È disponibile anche un filtro HEPA 14 ultra-efficace. Al momento dell'ordine, si prega di tenere presente che la batteria e il caricabatterie rapido compatibile devono essere ordinati separatamente.