Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp

Innovativo aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp: sostenibile, composto dal 45% di materiale riciclato¹⁾, potente, silenzioso, ergonomico e con modalità eco!efficiency.

Ideale per alberghi, ristoranti, per singoli rivenditori e addetti alle pulizie degli edifici. L'aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp di Kärcher convince per la sostenibilità, la durata e l'interessante rapporto qualità-prezzo. Si distingue anche per la sua robustezza, la dotazione di accessori e l'eccellente potenza di aspirazione grazie alle potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V). Il 45% di materiale riciclato¹⁾ utilizzato per la produzione consente di risparmiare risorse e di ridurre il fabbisogno energetico. Il potente T 10/1 Bp si distingue per la bassa rumorosità, solo 57 dB(A) e può quindi essere utilizzato in qualsiasi momento anche in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è maneggevole e ha una capacità di 10 litri. È dotato di una maniglia di trasporto e può essere trasportato in modo ergonomico e vicino al corpo. È inoltre estremamente robusto, dotato di alloggiamento per accessori, paraurti e grandi ruote. È disponibile anche un filtro HEPA 14 ultra-efficace. Al momento dell'ordine, si prega di tenere presente che la batteria e il caricabatterie rapido compatibile devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp: Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Produzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. Riduzione delle emissioni di CO₂ grazie alla produzione da materiale riciclato.
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp: Modalità eco!efficiency
Modalità eco!efficiency
Sostenibile grazie al ridotto consumo energetico. Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico. Prolunga la durata della batteria.
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp: Design ergonomico, compatto e facile da usare
Design ergonomico, compatto e facile da usare
Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo. Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto. Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Basso rumore di funzionamento di soli 57 dB(A)
  • Ideale per applicazioni in aree sensibili al rumore.
  • Ridotto inquinamento acustico anche notturno.
  • Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Leggera
  • Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
  • Facile da trasportare su gradini e scale.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
  • La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto operativo intuitivo
  • Due grandi pulsanti: interruttore on/off e modalità eco!efficiency.
  • Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Come opzione è possibile ordinare un filtro HEPA 14 altamente efficace
  • Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico.
  • Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Cestello filtrante principale permanente
  • Durevole, robusto e sostenibile.
  • Realizzato in pile rinforzato.
  • Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
Supporto accessori integrato
  • La bocchetta per fessure può essere comodamente riposta nella testa della macchina.
  • Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile. 
  • Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 10
Materiale del contenitore Plastica con materiale riciclato
livello di pressione sonora (dB(A)) 57
flusso d'aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 500
Vuoto (mbar/kPa) 223 / 22
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 150 (7,5 Ah)
Autonomia per carica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (7,5 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah)
Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min) 58 / 81
Corrente di carica (A) 6
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 6,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 8,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 440 x 250 x 355

Scope of supply

  • Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Bocchetta per fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Filtro di protezione del motore
  • Cestello filtro permanente: Pile

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
  • Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp
Aspirapolvere a batteria T 10/1 Bp
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Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Pavimenti duri
  • Moquette
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria