Aspirapolvere a batteria T 15/1 Bp
Innovativo aspirapolvere a batteria T 15/1 Bp: sostenibile, composto dal 45% di materiale riciclato¹⁾, potente, silenzioso, ergonomico e con modalità eco!efficiency.
Ideale per alberghi, ristoranti, per singoli rivenditori e addetti alle pulizie degli edifici. L'aspirapolvere a batteria T 15/1 Bp di Kärcher convince per la sostenibilità, la durata e l'interessante rapporto qualità-prezzo. Si distingue per la sua robustezza, la dotazione di accessori e l'eccellente potenza di aspirazione grazie alle potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V). Il 45% di materiale riciclato¹⁾ utilizzato per la produzione consente di risparmiare risorse e di ridurre il fabbisogno energetico. Il potente T 15/1 Bp si distingue per la bassa rumorosità, solo 57 dB(A) e può quindi essere utilizzato in qualsiasi momento anche in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è maneggevole e ha una capacità di 15 litri. È dotato di un'ergonomica maniglia di trasporto e può essere trasportato vicino al corpo in modo semplice e senza fatica. È inoltre estremamente robusto, dotato di alloggiamento per accessori, paraurti e grandi ruote. È disponibile anche un filtro HEPA 14 ultra-efficace. Al momento dell'ordine, si prega di tenere presente che la batteria e il caricabatterie rapido compatibile devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclatoProduzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. Riduzione delle emissioni di CO₂ grazie alla produzione da materiale riciclato.
Modalità eco!efficiencySostenibile grazie al ridotto consumo energetico. Riduce l'inquinamento acustico e volumetrico. Prolunga la durata della batteria.
Design ergonomico, compatto e facile da usarePuò essere indossato vicino al corpo per un trasporto confortevole. Piegatura ergonomica e maniglia per il trasporto. Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Basso rumore di funzionamento di soli 57 dB(A)
- Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore.
- Ridotto inquinamento acustico anche notturno.
- Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
- Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
- La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto operativo intuitivo
- Due grandi pulsanti: interruttore on/off e modalità eco!efficiency.
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Come opzione è possibile ordinare un filtro HEPA 14 altamente efficace
- Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico.
- Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Cestello filtrante principale permanente
- Durevole, robusto e sostenibile.
- Realizzato in pile rinforzato.
- Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
Supporto accessori integrato
- La bocchetta per fessure può essere comodamente riposta nella testa della macchina.
- Gli accessori sono conservati in modo salvaspazio e sempre prontamente disponibili.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|15
|Materiale del contenitore
|Plastica con materiale riciclato
|livello di pressione sonora (dB(A))
|57
|flusso d'aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|500
|Vuoto (mbar/kPa)
|223 / 22
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 150 (7,5 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 31 (7,5 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah)
|Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Corrente di carica (A)
|6
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|7,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|8,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|430 x 255 x 405
Scope of supply
- Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta per fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Supporto accessori integrato
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette