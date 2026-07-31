Aspirapolvere T 10/1
Ultra-silenzioso, resistente e sostenibile: l'aspirapolvere T 10/1, realizzato con il 45% di materiale riciclato¹⁾, offre un'eccellente potenza di aspirazione e un design ergonomico.
L'aspirapolvere T 10/1 di Kärcher è composto per il 45% da materiale riciclato¹⁾, che consente di risparmiare risorse ed energia durante la produzione. Si distingue per la potente aspirazione, sostenibilità, robustezza e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Nonostante l'elevata potenza di aspirazione, il T 10/1 funziona a soli 52 dB(A) ed è quindi ultra-silenzioso, consentendo di utilizzarlo senza problemi per la pulizia diurna e in aree sensibili al rumore. La macchina è compatta e offre una comoda ed ergonomica maniglia per il trasporto. La capacità del vano dell'aspiratore è di 10 litri. La sua qualità è evidente in caratteristiche come il sistema di avvolcavo manuale, il telaio, il paraurti e le grandi ruote. La bocchetta per le fessure in dotazione può essere riposta nel vano accessori integrato del T 10/1 ed è quindi sempre a portata di mano. Come opzione è possibile acquistare un filtro HEPA 14 ad alta efficienza.
Caratteristiche e vantaggi
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclatoProduzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. L'uso di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂.
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Design ergonomico, compatto e facile da usareTrasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo. Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto. Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
- Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
- Il processo di pulizia può essere continuato senza interruzioni.
- Evita o riduce i costi del servizio.
Memorizzazione manuale del cavo
- Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
- Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
- Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
- Pulsante di accensione/spegnimento grande.
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Come opzione è possibile ordinare un filtro HEPA 14 altamente efficace
- Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico.
- Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Cestello filtrante principale permanente
- Durevole, robusto e sostenibile.
- Realizzato in pile.
- Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
Supporto accessori integrato
- La bocchetta per fessure può essere comodamente riposta nella testa della macchina.
- Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Vuoto (mbar/kPa)
|185 / 18
|flusso d'aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|585
|Capacità del contenitore (l)
|10
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|12
|livello di pressione sonora (dB(A))
|52
|Peso senza accessori (kg)
|6,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|9,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta per fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Materiale del contenitore: Plastica con materiale riciclato
- Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
- Cavo elettrico con spina: standard
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Vano accessori porta bocchetta d'aspirazione
- Supporto accessori integrato
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Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette
- Pulizie diurne