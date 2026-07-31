L'aspirapolvere T 10/1 di Kärcher è composto per il 45% da materiale riciclato¹⁾, che consente di risparmiare risorse ed energia durante la produzione. Si distingue per la potente aspirazione, sostenibilità, robustezza e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Nonostante l'elevata potenza di aspirazione, il T 10/1 funziona a soli 52 dB(A) ed è quindi ultra-silenzioso, consentendo di utilizzarlo senza problemi per la pulizia diurna e in aree sensibili al rumore. La macchina è compatta e offre una comoda ed ergonomica maniglia per il trasporto. La capacità del vano dell'aspiratore è di 10 litri. La sua qualità è evidente in caratteristiche come il sistema di avvolcavo manuale, il telaio, il paraurti e le grandi ruote. La bocchetta per le fessure in dotazione può essere riposta nel vano accessori integrato del T 10/1 ed è quindi sempre a portata di mano. Come opzione è possibile acquistare un filtro HEPA 14 ad alta efficienza.