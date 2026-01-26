Aspirapolvere T 11/1 Classic

Leggero, potente e robusto: il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic combina i criteri decisivi degli utenti professionali in un aspirapolvere compatto e dal prezzo interessante.

Versatile e facile da trasportare grazie al peso ridotto di 3,8 kg, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic è la scelta perfetta per gli utenti professionali che cambiano spesso il luogo di lavoro. Con un abbondante volume del contenitore di 11 litri, la macchina compatta della classe entry-level genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati in breve tempo e in modo silenzioso - solo 61 dB(A), il che significa che non solo l'utente è protetto, ma anche il lavoro può essere svolto a qualsiasi ora del giorno in aree sensibili al rumore come ospedali o alberghi. La piega ergonomica garantisce un utilizzo prolungato e senza fatica; anche l'aspirazione sulle scale è facile grazie alla maniglia di trasporto integrata. Il design robusto del T 11/1 Classic assicura non solo una lunga durata, ma il suo paraurti integrale impedisce in modo affidabile il ribaltamento della macchina. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti nell'aspirapolvere; in dotazione c'è anche un sacchetto filtro in vello. Su richiesta, è disponibile anche un filtro HEPA 14 ad alte prestazioni.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 11/1 Classic: Leggera
Leggera
Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Aspirapolvere T 11/1 Classic: Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte. Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Aspirapolvere T 11/1 Classic: Gancio portacavo
Gancio portacavo
Il cavo di rete trova posto sulla macchina Vano porta cavo
Design resistente e robusto
  • Facile e comodo da trasportare e conservare.
  • Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
  • Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23,5
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 850
Capacità del contenitore (l) 11
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 61
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 3,9
Peso con imballo (kg) 5,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica
  • Gancio portacavo
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 11/1 Classic
Videos
Aree di applicazione
  • Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
  • Moquette
Accessori