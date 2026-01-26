Versatile e facile da trasportare grazie al peso ridotto di 3,8 kg, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic è la scelta perfetta per gli utenti professionali che cambiano spesso il luogo di lavoro. Con un abbondante volume del contenitore di 11 litri, la macchina compatta della classe entry-level genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati in breve tempo e in modo silenzioso - solo 61 dB(A), il che significa che non solo l'utente è protetto, ma anche il lavoro può essere svolto a qualsiasi ora del giorno in aree sensibili al rumore come ospedali o alberghi. La piega ergonomica garantisce un utilizzo prolungato e senza fatica; anche l'aspirazione sulle scale è facile grazie alla maniglia di trasporto integrata. Il design robusto del T 11/1 Classic assicura non solo una lunga durata, ma il suo paraurti integrale impedisce in modo affidabile il ribaltamento della macchina. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti nell'aspirapolvere; in dotazione c'è anche un sacchetto filtro in vello. Su richiesta, è disponibile anche un filtro HEPA 14 ad alte prestazioni.