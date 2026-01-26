Aspirapolvere T 11/1 Classic
Leggero, potente e robusto: il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic combina i criteri decisivi degli utenti professionali in un aspirapolvere compatto e dal prezzo interessante.
Versatile e facile da trasportare grazie al peso ridotto di 3,8 kg, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic è la scelta perfetta per gli utenti professionali che cambiano spesso il luogo di lavoro. Con un abbondante volume del contenitore di 11 litri, la macchina compatta della classe entry-level genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati in breve tempo e in modo silenzioso - solo 61 dB(A), il che significa che non solo l'utente è protetto, ma anche il lavoro può essere svolto a qualsiasi ora del giorno in aree sensibili al rumore come ospedali o alberghi. La piega ergonomica garantisce un utilizzo prolungato e senza fatica; anche l'aspirazione sulle scale è facile grazie alla maniglia di trasporto integrata. Il design robusto del T 11/1 Classic assicura non solo una lunga durata, ma il suo paraurti integrale impedisce in modo affidabile il ribaltamento della macchina. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti nell'aspirapolvere; in dotazione c'è anche un sacchetto filtro in vello. Su richiesta, è disponibile anche un filtro HEPA 14 ad alte prestazioni.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeraSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte. Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Gancio portacavoIl cavo di rete trova posto sulla macchina Vano porta cavo
Design resistente e robusto
- Facile e comodo da trasportare e conservare.
- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
- Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|11
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|61
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|3,9
|Peso con imballo (kg)
|5,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Gancio portacavo
- Supporto accessori integrato
Aree di applicazione
- Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Moquette