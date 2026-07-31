Aspirapolvere T 11/1 Classic Adv Re!Plast eco!Power
T 11/1 Classic Adv eco!Power aspirapolvere a secco, realizzato al 60% in plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.
L'aspirapolvere a secco T 11/1 Classic Adv eco!Power, realizzato al 60% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. L'aspirapolvere convince per la sua potenza di aspirazione di prima classe, l'elevata robustezza e l'interessante rapporto qualità-prezzo. Grazie al contenuto di materiale riciclato al 60%¹⁾, le risorse vengono preservate fin dall'inizio e il fabbisogno energetico viene ridotto. Nonostante la sua potente potenza di aspirazione, la macchina rimane piacevolmente silenziosa a soli 61 dB(A), consentendone l'utilizzo anche in luoghi sensibili al rumore. Compatto e stabile, l'aspirapolvere ha un volume di raccolta di 11 litri e pesa solo 4 chilogrammi. L'impugnatura ergonomica e il gomito integrato consentono di lavorare a lungo e senza fatica e di trasportarlo comodamente. Il cavo di alimentazione a spina lungo 12 metri può essere facilmente sostituito dall'utente in qualsiasi momento. Sull'aspirapolvere stesso è presente uno speciale dispositivo di stoccaggio per accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeraSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Permette di lavorare a lungo e senza affaticarsi.
Cavo elettrico con spinaFacile sostituzione del cavo di alimentazione anche senza conoscenze pregresse. La pulizia può essere continuata senza interruzioni. Nessun costo di servizio elevato e non necessario.
SostenibilitàProgettato con il 60% di plastica riciclata¹⁾. Cavo di alimentazione collegabile: facile sostituzione del cavo di alimentazione, prolunga la durata della macchina. Il processo di pulizia può continuare senza interruzioni significative. Bassa rumorosità di funzionamento di soli 61 dB(A).
Basso rumore di funzionamento di soli 61 dB(A)
- Protegge l'utente durante il lavoro.
- Da utilizzare in aree sensibili al rumore e di notte.
- Adatto anche per quella che nel settore viene definita "pulizia diurna".
Supporto accessori integrato
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
- Facile e pratica posizione dove riporre la bocchetta per pavimenti sull'aspirapolvere.
gancio per cavi
- Facile conservazione del cavo di alimentazione.
- Durante il trasporto il cavo è sempre fissato saldamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Vuoto (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|flusso d'aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|11
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|12
|livello di pressione sonora (dB(A))
|61
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|6,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Materiale del contenitore: Plastica con materiale riciclato
- gancio per cavi
- Cavo elettrico con spina: standard
- Supporto accessori integrato
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Moquette