L'aspirapolvere a secco T 11/1 Classic Adv eco!Power, realizzato al 60% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. L'aspirapolvere convince per la sua potenza di aspirazione di prima classe, l'elevata robustezza e l'interessante rapporto qualità-prezzo. Grazie al contenuto di materiale riciclato al 60%¹⁾, le risorse vengono preservate fin dall'inizio e il fabbisogno energetico viene ridotto. Nonostante la sua potente potenza di aspirazione, la macchina rimane piacevolmente silenziosa a soli 61 dB(A), consentendone l'utilizzo anche in luoghi sensibili al rumore. Compatto e stabile, l'aspirapolvere ha un volume di raccolta di 11 litri e pesa solo 4 chilogrammi. L'impugnatura ergonomica e il gomito integrato consentono di lavorare a lungo e senza fatica e di trasportarlo comodamente. Il cavo di alimentazione a spina lungo 12 metri può essere facilmente sostituito dall'utente in qualsiasi momento. Sull'aspirapolvere stesso è presente uno speciale dispositivo di stoccaggio per accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti.