L'aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast è sinonimo di sostenibilità, igiene, massima potenza di aspirazione e durata. Composto al 60% da materiali riciclati*, l'impiego di energia e materie prime per produrre la macchina è minimizzato . Grazie al filtro HEPA 14, certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, con un grado di filtrazione e separazione del 99,995% incluso di serie, sono soddisfati anche i più elevati standard di sicurezza per le aree con requisiti igienici rigorosi. Cattura in modo affidabile anche le particelle più piccole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri. L'aspirapolvere genera una depressione di 235 mbar da 850 watt di potenza, e permette di ottenere la massima potenza di aspirazione con una bassa rumorosità di soli 61 dB(A), ideale per i luoghi sensibili al rumore. La capacità di 11 litri, il peso di soli 4,2 chilogrammi, la maniglia per il trasporto e l'impugnatura ergonomica, garantiscono un lavoro senza fatica per periodi prolungati e facilità nel trasporto. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. In dotazione un sacchetto filtro in vello.