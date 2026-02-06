Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast è un aspirapolvere sostenibile, composto al 60% da materiali riciclati*, convince per l'elevata potenza di aspirazione e per il filtro HEPA 14.

L'aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast è sinonimo di sostenibilità, igiene, massima potenza di aspirazione e durata. Composto al 60% da materiali riciclati*, l'impiego di energia e materie prime per produrre la macchina è minimizzato . Grazie al filtro HEPA 14, certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, con un grado di filtrazione e separazione del 99,995% incluso di serie, sono soddisfati anche i più elevati standard di sicurezza per le aree con requisiti igienici rigorosi. Cattura in modo affidabile anche le particelle più piccole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri. L'aspirapolvere genera una depressione di 235 mbar da 850 watt di potenza, e permette di ottenere la massima potenza di aspirazione con una bassa rumorosità di soli 61 dB(A), ideale per i luoghi sensibili al rumore. La capacità di 11 litri, il peso di soli 4,2 chilogrammi, la maniglia per il trasporto e l'impugnatura ergonomica, garantiscono un lavoro senza fatica per periodi prolungati e facilità nel trasporto. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. In dotazione un sacchetto filtro in vello.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Design sostenibile e innovativo con il 60% di materiali riciclati
Design sostenibile e innovativo con il 60% di materiali riciclati
Prodotto utilizzando meno materie prime e meno energia. L'utilizzo di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂. Macchina innovativa, duratura, robusta e quindi molto economica.
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Filtro HEPA 14 altamente efficace
Filtro HEPA 14 altamente efficace
Per i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili. L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole. Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Leggera
Leggera
Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
  • Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte.
  • Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Supporto accessori integrato
  • Trasporto sicuro e comodo della macchina, compresi gli accessori.
  • Conservazione rapida e sicura del cavo di alimentazione sull'apposito gancio.
  • Facile e pratica posizione dove riporre la bocchetta per pavimenti sull'aspirapolvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23,5
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 850
Capacità del contenitore (l) 11
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 61
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,2
Peso con imballo (kg) 6,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 385 x 285 x 385

* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
  • Gancio portacavo
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
  • Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
  • Moquette
  • Sanità
Accessori