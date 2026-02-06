Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast è un aspirapolvere sostenibile, composto al 60% da materiali riciclati*, convince per l'elevata potenza di aspirazione e per il filtro HEPA 14.
L'aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA Re!Plast è sinonimo di sostenibilità, igiene, massima potenza di aspirazione e durata. Composto al 60% da materiali riciclati*, l'impiego di energia e materie prime per produrre la macchina è minimizzato . Grazie al filtro HEPA 14, certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019, con un grado di filtrazione e separazione del 99,995% incluso di serie, sono soddisfati anche i più elevati standard di sicurezza per le aree con requisiti igienici rigorosi. Cattura in modo affidabile anche le particelle più piccole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri. L'aspirapolvere genera una depressione di 235 mbar da 850 watt di potenza, e permette di ottenere la massima potenza di aspirazione con una bassa rumorosità di soli 61 dB(A), ideale per i luoghi sensibili al rumore. La capacità di 11 litri, il peso di soli 4,2 chilogrammi, la maniglia per il trasporto e l'impugnatura ergonomica, garantiscono un lavoro senza fatica per periodi prolungati e facilità nel trasporto. Gli accessori, come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti, possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. In dotazione un sacchetto filtro in vello.
Caratteristiche e vantaggi
Design sostenibile e innovativo con il 60% di materiali riciclatiProdotto utilizzando meno materie prime e meno energia. L'utilizzo di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂. Macchina innovativa, duratura, robusta e quindi molto economica.
Filtro HEPA 14 altamente efficacePer i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili. L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole. Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
LeggeraSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
- Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte.
- Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Supporto accessori integrato
- Trasporto sicuro e comodo della macchina, compresi gli accessori.
- Conservazione rapida e sicura del cavo di alimentazione sull'apposito gancio.
- Facile e pratica posizione dove riporre la bocchetta per pavimenti sull'aspirapolvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|11
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|61
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|6,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|385 x 285 x 385
* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
- Gancio portacavo
- Supporto accessori integrato
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
- Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Moquette
- Sanità