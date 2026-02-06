Il nostro aspirapolvere T 15/1 è realizzato con il 45% di materiale riciclato* ed è quindi prodotto in modo da preservare risorse ed energia durante la produzione. Si distingue per l'eccezionale potenza di aspirazione, il funzionamento ultra-silenzioso, la sostenibilità, la robustezza e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. La sua qualità è evidente in caratteristiche come il sistema di avvolcavo manuale, il robusto telaio, il paraurti, le grandi ruote e l'alloggiamento per gli accessori. Nonostante l'elevata potenza di aspirazione, il T 15/1 è estremamante silenzioso, solo 52 dB(A). Grazie a questo funzionamento ultra-silenzioso, può essere utilizzato in qualsiasi momento per le pulizie diurne e notturne in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è inclinabile e maneggevole e può essere trasportato in modo ergonomico e vicino al corpo grazie alla maniglia di trasporto. La capacità del vano è di 15 litri. Grazie al comodo porta accessori integrato, la bocchetta per interstizi in dotazione sarà sempre a portata di mano. È possibile acquistare un filtro HEPA 14 altamente efficace come opzione.