Aspirapolvere T 15/1
Ultra-silenzioso, resistente e sostenibile: l'aspirapolvere T 15/1, realizzato con il 45% di materiale riciclato*, offre un'eccellente potenza di aspirazione e un design ergonomico.
Il nostro aspirapolvere T 15/1 è realizzato con il 45% di materiale riciclato* ed è quindi prodotto in modo da preservare risorse ed energia durante la produzione. Si distingue per l'eccezionale potenza di aspirazione, il funzionamento ultra-silenzioso, la sostenibilità, la robustezza e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. La sua qualità è evidente in caratteristiche come il sistema di avvolcavo manuale, il robusto telaio, il paraurti, le grandi ruote e l'alloggiamento per gli accessori. Nonostante l'elevata potenza di aspirazione, il T 15/1 è estremamante silenzioso, solo 52 dB(A). Grazie a questo funzionamento ultra-silenzioso, può essere utilizzato in qualsiasi momento per le pulizie diurne e notturne in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è inclinabile e maneggevole e può essere trasportato in modo ergonomico e vicino al corpo grazie alla maniglia di trasporto. La capacità del vano è di 15 litri. Grazie al comodo porta accessori integrato, la bocchetta per interstizi in dotazione sarà sempre a portata di mano. È possibile acquistare un filtro HEPA 14 altamente efficace come opzione.
Caratteristiche e vantaggi
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclatoProduzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. L'uso di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂.
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Design ergonomico, compatto e facile da usareTrasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo. Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto. Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
- Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
- Il processo di pulizia può essere continuato senza interruzioni.
- Evita o riduce i costi del servizio.
Sistema intelligente di avvolgimento manuale dei cavi
- Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
- Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
- Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
- Pulsante di accensione/spegnimento grande.
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Come opzione è possibile ordinare un filtro HEPA 14 altamente efficace
- Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico.
- Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Cestello filtrante principale permanente
- Durevole, robusto e sostenibile.
- Realizzato in pile.
- Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
Supporto accessori integrato
- La bocchetta per fessure può essere comodamente riposta nella testa della macchina.
- Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|185 / 18
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|585
|Capacità del contenitore (l)
|15
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|52
|Peso senza accessori (kg)
|6,4
|Peso con imballo (kg)
|10,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
- Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
- Cavo elettrico con spina: standard
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Vano accessori porta bocchetta d'aspirazione
- Supporto accessori integrato
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette
- Pulizie diurne