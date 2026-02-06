Aspirapolvere T 15/1

Ultra-silenzioso, resistente e sostenibile: l'aspirapolvere T 15/1, realizzato con il 45% di materiale riciclato*, offre un'eccellente potenza di aspirazione e un design ergonomico.

Il nostro aspirapolvere T 15/1 è realizzato con il 45% di materiale riciclato* ed è quindi prodotto in modo da preservare risorse ed energia durante la produzione. Si distingue per l'eccezionale potenza di aspirazione, il funzionamento ultra-silenzioso, la sostenibilità, la robustezza e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. La sua qualità è evidente in caratteristiche come il sistema di avvolcavo manuale, il robusto telaio, il paraurti, le grandi ruote e l'alloggiamento per gli accessori. Nonostante l'elevata potenza di aspirazione, il T 15/1 è estremamante silenzioso, solo 52 dB(A). Grazie a questo funzionamento ultra-silenzioso, può essere utilizzato in qualsiasi momento per le pulizie diurne e notturne in luoghi sensibili al rumore. L'aspirapolvere compatto è inclinabile e maneggevole e può essere trasportato in modo ergonomico e vicino al corpo grazie alla maniglia di trasporto. La capacità del vano è di 15 litri. Grazie al comodo porta accessori integrato, la bocchetta per interstizi in dotazione sarà sempre a portata di mano. È possibile acquistare un filtro HEPA 14 altamente efficace come opzione.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 15/1: Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Produzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. L'uso di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂.
Aspirapolvere T 15/1: Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Aspirapolvere T 15/1: Design ergonomico, compatto e facile da usare
Design ergonomico, compatto e facile da usare
Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo. Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto. Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
  • Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
  • Il processo di pulizia può essere continuato senza interruzioni.
  • Evita o riduce i costi del servizio.
Sistema intelligente di avvolgimento manuale dei cavi
  • Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
  • Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
  • Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
  • Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
  • Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
  • Pulsante di accensione/spegnimento grande.
  • Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Come opzione è possibile ordinare un filtro HEPA 14 altamente efficace
  • Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico.
  • Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Cestello filtrante principale permanente
  • Durevole, robusto e sostenibile. 
  • Realizzato in pile.
  • Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
Supporto accessori integrato
  • La bocchetta per fessure può essere comodamente riposta nella testa della macchina.
  • Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
  • Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Aspirazione (mbar/kPa) 185 / 18
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 585
Capacità del contenitore (l) 15
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 12
Rumorosità (dB(A)) 52
Peso senza accessori (kg) 6,4
Peso con imballo (kg) 10,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 440 x 250 x 410

* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
  • Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
  • Cavo elettrico con spina: standard
  • Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
  • Vano accessori porta bocchetta d'aspirazione
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 15/1
Aspirapolvere T 15/1
Aspirapolvere T 15/1
Videos
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Pavimenti duri
  • Moquette
  • Pulizie diurne
Accessori