Aspirapolvere T 15/1 HEPA

Il T 15/1 Adv HEPA si concentra sull'igiene, è sostenibile e ultra silenzioso e offre un efficace filtro HEPA 14 e un'ampia gamma di accessori oltre a un'elevata potenza di aspirazione.

L'aspirapolvere T 15/1 Adv HEPA si distingue per la sua potenza di aspirazione, il funzionamento ultra silenzioso, la robustezza e una gamma completa di accessori. Grazie al filtro HEPA 14, il rispetto dei più elevati standard di sicurezza è garantito in aree sensibili all'igiene. La sua resistenza è evidente in caratteristiche come il telaio, l'alloggiamento, il paraurti e le ruote di grandi dimensioni. Le risorse sono preservate fin dall'inizio grazie al suo contenuto di materiale riciclato* del 45%. Il T 15/1 Adv HEPA funziona in modo ultra silenzioso a soli 52 dB(A) quindi è ideale per la pulizia diurna e in luoghi sensibili al rumore. Ha una capacità di 15 litri. Grazie alla maniglia ergonomica e pieghevole, può essere trasportato facilmente. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono incluse e possono essere sempre riposte sull'aspirapolvere. La dotazione del T 15/1 Adv HEPA comprende: tubo flessibile di aspirazione, curva antistatica, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e filtro HEPA 14.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 15/1 HEPA: Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
Produzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. L'uso di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂.
Aspirapolvere T 15/1 HEPA: Filtro HEPA 14 altamente efficace
Filtro HEPA 14 altamente efficace
Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Aspirapolvere T 15/1 HEPA: Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Design ergonomico, compatto e facile da usare
  • Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo.
  • Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
  • Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
  • Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
  • Il processo di pulizia può proseguire senza problemi.
  • Evita o riduce i costi del servizio.
Memorizzazione manuale del cavo
  • Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
  • Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
  • Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
  • Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
  • Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
  • Pulsante di accensione/spegnimento grande.
  • Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Gamma estesa di accessori
  • Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
  • Cestello filtro e sacchetto filtro di alta qualità in pile.
  • Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
  • Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
  • Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
  • Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Aspirazione (mbar/kPa) 185 / 18
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 585
Capacità del contenitore (l) 15
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 12
Rumorosità (dB(A)) 52
Peso senza accessori (kg) 6,4
Peso con imballo (kg) 10
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 440 x 250 x 410

* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Ugello per parquet
  • Bocchetta poltrone
  • Bocchetta fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
  • Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
  • Cavo elettrico con spina: standard
  • Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 15/1 HEPA
Aspirapolvere T 15/1 HEPA
Aspirapolvere T 15/1 HEPA
Videos
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Pavimenti duri
  • Moquette
  • Pulizie diurne
Accessori