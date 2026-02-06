Aspirapolvere T 15/1 HEPA
Il T 15/1 Adv HEPA si concentra sull'igiene, è sostenibile e ultra silenzioso e offre un efficace filtro HEPA 14 e un'ampia gamma di accessori oltre a un'elevata potenza di aspirazione.
L'aspirapolvere T 15/1 Adv HEPA si distingue per la sua potenza di aspirazione, il funzionamento ultra silenzioso, la robustezza e una gamma completa di accessori. Grazie al filtro HEPA 14, il rispetto dei più elevati standard di sicurezza è garantito in aree sensibili all'igiene. La sua resistenza è evidente in caratteristiche come il telaio, l'alloggiamento, il paraurti e le ruote di grandi dimensioni. Le risorse sono preservate fin dall'inizio grazie al suo contenuto di materiale riciclato* del 45%. Il T 15/1 Adv HEPA funziona in modo ultra silenzioso a soli 52 dB(A) quindi è ideale per la pulizia diurna e in luoghi sensibili al rumore. Ha una capacità di 15 litri. Grazie alla maniglia ergonomica e pieghevole, può essere trasportato facilmente. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono incluse e possono essere sempre riposte sull'aspirapolvere. La dotazione del T 15/1 Adv HEPA comprende: tubo flessibile di aspirazione, curva antistatica, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e filtro HEPA 14.
Caratteristiche e vantaggi
Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclatoProduzione: utilizzo ridotto di materie prime ed energia. L'uso di materiali riciclati riduce le emissioni di CO₂.
Filtro HEPA 14 altamente efficacePer i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Design ergonomico, compatto e facile da usare
- Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo.
- Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
- Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
- Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
- Il processo di pulizia può proseguire senza problemi.
- Evita o riduce i costi del servizio.
Memorizzazione manuale del cavo
- Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
- Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
- Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
- Pulsante di accensione/spegnimento grande.
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Gamma estesa di accessori
- Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
- Cestello filtro e sacchetto filtro di alta qualità in pile.
- Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
- Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
- Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|185 / 18
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|585
|Capacità del contenitore (l)
|15
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|52
|Peso senza accessori (kg)
|6,4
|Peso con imballo (kg)
|10
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Tutte le parti in plastica, esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Ugello per parquet
- Bocchetta poltrone
- Bocchetta fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica con materiale riciclato
- Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
- Cavo elettrico con spina: standard
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Supporto accessori integrato
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette
- Pulizie diurne