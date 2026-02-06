L'aspirapolvere T 15/1 Adv HEPA si distingue per la sua potenza di aspirazione, il funzionamento ultra silenzioso, la robustezza e una gamma completa di accessori. Grazie al filtro HEPA 14, il rispetto dei più elevati standard di sicurezza è garantito in aree sensibili all'igiene. La sua resistenza è evidente in caratteristiche come il telaio, l'alloggiamento, il paraurti e le ruote di grandi dimensioni. Le risorse sono preservate fin dall'inizio grazie al suo contenuto di materiale riciclato* del 45%. Il T 15/1 Adv HEPA funziona in modo ultra silenzioso a soli 52 dB(A) quindi è ideale per la pulizia diurna e in luoghi sensibili al rumore. Ha una capacità di 15 litri. Grazie alla maniglia ergonomica e pieghevole, può essere trasportato facilmente. La bocchetta per fessure e la bocchetta per imbottiti sono incluse e possono essere sempre riposte sull'aspirapolvere. La dotazione del T 15/1 Adv HEPA comprende: tubo flessibile di aspirazione, curva antistatica, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza in alluminio, bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e filtro HEPA 14.