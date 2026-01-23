Aspirapolvere T 7/1 Classic
Leggero ed ergonomico: T 7/1 Classic aspirapolvere nella classe entry-level, con sacchetto filtro in vello di serie e un eccellente rapporto qualità-prezzo, forte potenza di aspirazione e portacavi. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.
Con una potenza di 850 Watt, l'aspirapolvere compatto T 7/1 Classic genera un'aspirazione di 230 mbar/23,0 kPa. L'aspirapolvere è piacevolmente silenzioso con solo 63 dB(A). La macchina ha un tubo di aspirazione lungo 2,0 metri ed è molto leggero, pesa 3,5 chilogrammi. La piega ergonomica consente lunghi periodi di lavoro senza fatica. L'alta manovrabilità dell'aspirapolvere è garantita dal telaio con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli. Un paraurti intorno garantisce che il contenitore da 7,5 litri resistente agli urti non causi danni ai mobili. Il T 7/1 Classic viene fornito di serie con un sacchetto filtro in vello.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeraSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Permette di lavorare a lungo e senza affaticarsi.
Cestello filtrante principale permanenteRealizzato in pile robusto. Sostenibile: lavabile a mano a 30 °C.
Potenza di aspirazione eccezionaleQualità professionale. Buon rapporto qualità/prezzo.
Gancio portacavo
- Facile conservazione del cavo di alimentazione.
- Fissaggio sicuro del cavo durante il trasporto.
Paraurti
- Protegge mobili, pareti e macchinari da eventuali danni.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|7
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|62
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Gancio portacavo
Videos
Aree di applicazione
- Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Moquette