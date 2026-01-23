Aspirapolvere T 7/1 Classic

Leggero ed ergonomico: T 7/1 Classic aspirapolvere nella classe entry-level, con sacchetto filtro in vello di serie e un eccellente rapporto qualità-prezzo, forte potenza di aspirazione e portacavi. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.

Con una potenza di 850 Watt, l'aspirapolvere compatto T 7/1 Classic genera un'aspirazione di 230 mbar/23,0 kPa. L'aspirapolvere è piacevolmente silenzioso con solo 63 dB(A). La macchina ha un tubo di aspirazione lungo 2,0 metri ed è molto leggero, pesa 3,5 chilogrammi. La piega ergonomica consente lunghi periodi di lavoro senza fatica. L'alta manovrabilità dell'aspirapolvere è garantita dal telaio con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli. Un paraurti intorno garantisce che il contenitore da 7,5 litri resistente agli urti non causi danni ai mobili. Il T 7/1 Classic viene fornito di serie con un sacchetto filtro in vello.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 7/1 Classic: Leggera
Leggera
Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Permette di lavorare a lungo e senza affaticarsi.
Aspirapolvere T 7/1 Classic: Cestello filtrante principale permanente
Cestello filtrante principale permanente
Realizzato in pile robusto. Sostenibile: lavabile a mano a 30 °C.
Aspirapolvere T 7/1 Classic: Potenza di aspirazione eccezionale
Potenza di aspirazione eccezionale
Qualità professionale. Buon rapporto qualità/prezzo.
Gancio portacavo
  • Facile conservazione del cavo di alimentazione.
  • Fissaggio sicuro del cavo durante il trasporto.
Paraurti
  • Protegge mobili, pareti e macchinari da eventuali danni.
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23,5
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 850
Capacità del contenitore (l) 7
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 62
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 3,5
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica
  • Gancio portacavo
Aspirapolvere T 7/1 Classic
Videos
Aree di applicazione
  • Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
  • Moquette
Accessori