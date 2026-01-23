Con una potenza di 850 Watt, l'aspirapolvere compatto T 7/1 Classic genera un'aspirazione di 230 mbar/23,0 kPa. L'aspirapolvere è piacevolmente silenzioso con solo 63 dB(A). La macchina ha un tubo di aspirazione lungo 2,0 metri ed è molto leggero, pesa 3,5 chilogrammi. La piega ergonomica consente lunghi periodi di lavoro senza fatica. L'alta manovrabilità dell'aspirapolvere è garantita dal telaio con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli. Un paraurti intorno garantisce che il contenitore da 7,5 litri resistente agli urti non causi danni ai mobili. Il T 7/1 Classic viene fornito di serie con un sacchetto filtro in vello.