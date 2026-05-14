Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT

Prima scopa elettrica con spazzola intelligente per adattarsi a tutte le superfici. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La scopa elettrica a batteria 36V CV 30/2 dalla capienza di 3 litri è la soluzione ideale per la pulizia professionale di tappeti, moquette e superfici rigide (parquet, piastrelle, ecc...). Si adatta automaticamente alla tipologia di pavimento grazie alla spazzola intelligente e pulisce perfettamente i tessuti, così come parquet, piastrelle e superfici sintetiche. Grazie al design compatto e versatile, risulta molto efficace per la pulizia sotto ai letti, sotto alle cassettiere e negli angoli più difficili da raggiungere il che la rende ideale per i contesti alberghieri o di pulizia degli edifici. La spazzola prevede inoltre una funzione autopulente che consente di separare i capelli dallo sporco che viene successivamente aspirato. Prevede inoltre la modalità eco!efficiency per il risparmio energetico ed un display a LED che indica l'autonomia residua. Il filtro HEPA-14 è disponibile come accessorio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT: Rilevamento automatico della superficie
Rilevamento automatico della superficie
Regolazione automatica per la perfetta pulizia di ciascuna superficie Risultati di pulizia eccezionali per tessuti e superfici rigidi
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT: Funzione di pulizia automatica della spazzola
Funzione di pulizia automatica della spazzola
I capelli vengono trattenuti dalla spazzola e separati dal resto dello sporco che viene aspirato Pulizia rapida e completa della spazzola senza rimuoverla Funzione di pulizia automatica della spazzola senza contatti diretti per la massima igiene
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT: Impugnatura innovativa con display LED multifunzione
Impugnatura innovativa con display LED multifunzione
Con interruttore ergonomico ON/OFF Prevede la modalità eco!efficiency: estende la durata della batteria, riduce il rumore Display a LED, comunica le informazioni dell'autonomia
Design compatto con la massima flessibilità
  • L'aspiratore flessibile si allinea alla superficie
  • Assicura un'aspirazione senza sforzi sotto i letti e gli arredi
Appartiene alla piattaforma con Batteria 36V
  • Compatibile con la piattaforma Kärcher 36 V
  • La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Aspirazione (mbar/kPa) 187 / 18,7
Portata aria (l/s) 34
Prestazione nominale (W) 420
Rumorosità (dB(A)) 64
Capacità del contenitore (l) 3
Larghezza di lavoro (cm) 30
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 32 (6,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 47 (7,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 44 / 68
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 6,5
Peso con imballo (kg) 9,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 310 x 1150

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Durezza della spazzola a rullo: medio/morbido
  • Quantità di spazzole a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Colore della spazzola a rullo: nero
  • Tubo d'aspirazione estraibile
  • Tubo aspirazione flessibile

Dotazione

  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT
Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT
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Aree di applicazione
  • Altamente raccomandato per la pulizia di uffici e stabili e negli hotel
  • Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria