La scopa elettrica a batteria 36V CV 30/2 dalla capienza di 3 litri è la soluzione ideale per la pulizia professionale di tappeti, moquette e superfici rigide (parquet, piastrelle, ecc...). Si adatta automaticamente alla tipologia di pavimento grazie alla spazzola intelligente e pulisce perfettamente i tessuti, così come parquet, piastrelle e superfici sintetiche. Grazie al design compatto e versatile, risulta molto efficace per la pulizia sotto ai letti, sotto alle cassettiere e negli angoli più difficili da raggiungere il che la rende ideale per i contesti alberghieri o di pulizia degli edifici. La spazzola prevede inoltre una funzione autopulente che consente di separare i capelli dallo sporco che viene successivamente aspirato. Prevede inoltre la modalità eco!efficiency per il risparmio energetico ed un display a LED che indica l'autonomia residua. Il filtro HEPA-14 è disponibile come accessorio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.