Aspirapolvere a batteria CV 30/2 Bp *INT
Prima scopa elettrica con spazzola intelligente per adattarsi a tutte le superfici. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La scopa elettrica a batteria 36V CV 30/2 dalla capienza di 3 litri è la soluzione ideale per la pulizia professionale di tappeti, moquette e superfici rigide (parquet, piastrelle, ecc...). Si adatta automaticamente alla tipologia di pavimento grazie alla spazzola intelligente e pulisce perfettamente i tessuti, così come parquet, piastrelle e superfici sintetiche. Grazie al design compatto e versatile, risulta molto efficace per la pulizia sotto ai letti, sotto alle cassettiere e negli angoli più difficili da raggiungere il che la rende ideale per i contesti alberghieri o di pulizia degli edifici. La spazzola prevede inoltre una funzione autopulente che consente di separare i capelli dallo sporco che viene successivamente aspirato. Prevede inoltre la modalità eco!efficiency per il risparmio energetico ed un display a LED che indica l'autonomia residua. Il filtro HEPA-14 è disponibile come accessorio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Rilevamento automatico della superficieRegolazione automatica per la perfetta pulizia di ciascuna superficie Risultati di pulizia eccezionali per tessuti e superfici rigidi
Funzione di pulizia automatica della spazzolaI capelli vengono trattenuti dalla spazzola e separati dal resto dello sporco che viene aspirato Pulizia rapida e completa della spazzola senza rimuoverla Funzione di pulizia automatica della spazzola senza contatti diretti per la massima igiene
Impugnatura innovativa con display LED multifunzioneCon interruttore ergonomico ON/OFF Prevede la modalità eco!efficiency: estende la durata della batteria, riduce il rumore Display a LED, comunica le informazioni dell'autonomia
Design compatto con la massima flessibilità
- L'aspiratore flessibile si allinea alla superficie
- Assicura un'aspirazione senza sforzi sotto i letti e gli arredi
Appartiene alla piattaforma con Batteria 36V
- Compatibile con la piattaforma Kärcher 36 V
- La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Aspirazione (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Portata aria (l/s)
|34
|Prestazione nominale (W)
|420
|Rumorosità (dB(A))
|64
|Capacità del contenitore (l)
|3
|Larghezza di lavoro (cm)
|30
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 32 (6,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 47 (7,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|44 / 68
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|6,5
|Peso con imballo (kg)
|9,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Durezza della spazzola a rullo: medio/morbido
- Quantità di spazzole a rullo: 1 Pezzo(i)
- Colore della spazzola a rullo: nero
- Tubo d'aspirazione estraibile
- Tubo aspirazione flessibile
Dotazione
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
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Aree di applicazione
- Altamente raccomandato per la pulizia di uffici e stabili e negli hotel
- Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti