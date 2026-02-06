Battitappeto CV 38/2 Adv
Potente e facile da usare, il battitappeto bimotore CV 38/2 Adv. Prestazioni elevate, accessori integrati, supporto per cavi e sistema quick-change per il cavo di alimentazione.
Che si tratti di supermercati, alberghi, ristorazione, uffici, edifici pubblici o boutique, oppure ovunque sia necessario pulire in modo rapido ed efficiente ampie aree di moquette, la soluzione consiste nel battitappeto CV 38/2 Adv con bocchetta extra-large. Il suo peso ridotto e l'impugnatura ergonomica assicurano una guida confortevole anche su tempi di lavoro prolungati. Gli accessori integrati aumentano le aree di applicazione possibili, mentre un regolatore manuale per la spazzola consente una regolazione precisa all'altezza della fibra da trattare. Un sistema di rimozione brevettato rende possibile la sostituzione dei sacchetti filtranti in vello senza fuoriuscite. Completano il nuovo concept della macchina altre caratteristiche, come la sostituzione della spazzola senza utilizzo di attrezzi o il sistema quick-change per il cavo di alimentazione ad alta flessibilità facile ed intuitivo.
Caratteristiche e vantaggi
Spia d'indicazione regolazione spazzoleIndicazione visiva per la regolazione dell'altezza del rullo spazzola. Spazzola rotante regolabile in base all'altezza del pelo del tappeto. Regolazione ottimizzata dell'altezza del rullo spazzola per risultati di pulizia ottimali.
Sistema di cambio rapido per cavo di alimentazione GlideflexCavo di alimentazione Glideflex particolarmente flessibile, robusto e durevole. Facile da modificare e non richiede alcuna conoscenza pregressa. Risparmia tempo e riduce i costi di assistenza.
Risultati eccellentiRimozione facile e veloce del tubo di aspirazione estensibile. Rimozione senza sforzo degli intasamenti, se necessario.
Sostituzione spazzole senza attrezzi
- Cambio rapido del rullospazzola senza utilizzo di utensili.
- Risparmia tempo e riduce i costi di assistenza.
Impugnatura ergonomica con interruttore on/off
- Per una gestione comoda e intuitiva.
- Un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia è l'integrazione dell'interruttore on/off.
- Permette di lavorare in modo confortevole e senza fatica.
Vano porta accessori a bordo macchina
- Sistema a clip per riporre gli ugelli di aspirazione senza perderli.
- Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzerie sempre a portata di mano.
Filtro HEPA (opzionale)
- Filtro HEPA 13 certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
- Grado di separazione molto elevato, pari al 99,95%.
- Aerosol, virus e germi vengono intrappolati quasi completamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Larghezza di lavoro (cm)
|38
|Aspirazione (mbar/kPa)
|200 / 20
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|5,5
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|65
|Potenza motore a spazzole (W)
|150
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,8
|Peso con imballo (kg)
|12,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Tubo d'aspirazione estraibile
- Tubo aspirazione flessibile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Rullospazzola standard: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Indicatore filtro
- Cavo elettrico con spina: Flessibile
- Manico regolabile in altezza
Videos
Aree di applicazione
- Moquette
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici