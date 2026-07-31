Il nostro carrello con ruote da 80 mm e paraurti protettivi integrati garantisce un'ottima mobilità nelle applicazioni di pulizia. Il secchio mobile singolo con pressa per mop facile da usare e il secchio blu da 25 l è realizzato interamente in polipropilene e quindi è molto igienico da pulire e può essere riciclato. Il telaio di base in un unico pezzo assicura un peso ridotto e la massima robustezza.