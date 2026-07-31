Classic Kit Secchio Singolo Uni Strizzatore 25 L

Carrello con secchio singolo da 25 litri di colore blu e pressa mop. Realizzato in plastica di alta qualità. Elevata mobilità.

Il nostro carrello con ruote da 80 mm e paraurti protettivi integrati garantisce un'ottima mobilità nelle applicazioni di pulizia. Il secchio mobile singolo con pressa per mop facile da usare e il secchio blu da 25 l è realizzato interamente in polipropilene e quindi è molto igienico da pulire e può essere riciclato. Il telaio di base in un unico pezzo assicura un peso ridotto e la massima robustezza.

Caratteristiche e vantaggi
Leggero e robusto
  • Telaio di base in un solo pezzo per un peso ridotto e la massima robustezza.
Alta compatibilità
  • Compatibile con i comuni sistemi di linguette e tasche.
Rispettoso dell'ambiente
  • Realizzato interamente in polipropilene e quindi completamente riciclabile.
Pressa mop ergonomica
Specifiche

Dati tecnici

Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 5,6
Peso compreso l'imballo (kg) 6,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 530 x 430 x 910
Dimensioni, imballato (mm) 530 x 430 x 910
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori