Classic Kit Secchio Singolo Uni Strizzatore 25 L
Carrello con secchio singolo da 25 litri di colore blu e pressa mop. Realizzato in plastica di alta qualità. Elevata mobilità.
Il nostro carrello con ruote da 80 mm e paraurti protettivi integrati garantisce un'ottima mobilità nelle applicazioni di pulizia. Il secchio mobile singolo con pressa per mop facile da usare e il secchio blu da 25 l è realizzato interamente in polipropilene e quindi è molto igienico da pulire e può essere riciclato. Il telaio di base in un unico pezzo assicura un peso ridotto e la massima robustezza.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero e robusto
- Telaio di base in un solo pezzo per un peso ridotto e la massima robustezza.
Alta compatibilità
- Compatibile con i comuni sistemi di linguette e tasche.
Rispettoso dell'ambiente
- Realizzato interamente in polipropilene e quindi completamente riciclabile.
Pressa mop ergonomica
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso compreso l'imballo (kg)
|6,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|530 x 430 x 910
|Dimensioni, imballato (mm)
|530 x 430 x 910
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido