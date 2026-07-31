Robusto, leggero e senza corrosione: Il nostro carrello è fatto interamente di polipropilene e colpisce per i materiali di alta qualità e le caratteristiche dell'attrezzatura. C'è anche la pressa per mop facile da usare, ruote da 80 mm, paracolpi, così come un secchio da 25 litri in blu. La maniglia scorrevole laterale consente una gestione particolarmente semplice del singolo secchio mobile - anche in spazi ristretti.