Premium Secchio Singolo Kit Uni Strizzatore 25 L
Carrello con secchio singolo da 25 litri di colore blu e pressa mop. Realizzato in plastica di alta qualità. Elevata mobilità. Con maniglia laterale.
Robusto, leggero e senza corrosione: Il nostro carrello è fatto interamente di polipropilene e colpisce per i materiali di alta qualità e le caratteristiche dell'attrezzatura. C'è anche la pressa per mop facile da usare, ruote da 80 mm, paracolpi, così come un secchio da 25 litri in blu. La maniglia scorrevole laterale consente una gestione particolarmente semplice del singolo secchio mobile - anche in spazi ristretti.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero e robustoTelaio di base in un solo pezzo per un peso ridotto e la massima robustezza.
Impugnatura laterale ergonomicaPer una facile manipolazione in spazi ristretti. Facilita i processi di risciacquo e rotazione.
Alta compatibilitàCompatibile con i comuni sistemi di linguette e tasche.
Rispettoso dell'ambiente
- Realizzato interamente in polipropilene e quindi completamente riciclabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|5,9
|Peso compreso l'imballo (kg)
|7,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|620 x 430 x 910
|Dimensioni, imballato (mm)
|620 x 430 x 910
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido