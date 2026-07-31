Premium Secchio Singolo Kit Uni Strizzatore 25 L

Carrello con secchio singolo da 25 litri di colore blu e pressa mop. Realizzato in plastica di alta qualità. Elevata mobilità. Con maniglia laterale.

Robusto, leggero e senza corrosione: Il nostro carrello è fatto interamente di polipropilene e colpisce per i materiali di alta qualità e le caratteristiche dell'attrezzatura. C'è anche la pressa per mop facile da usare, ruote da 80 mm, paracolpi, così come un secchio da 25 litri in blu. La maniglia scorrevole laterale consente una gestione particolarmente semplice del singolo secchio mobile - anche in spazi ristretti.

Caratteristiche e vantaggi
Premium Secchio Singolo Kit Uni Strizzatore 25 L: Leggero e robusto
Leggero e robusto
Telaio di base in un solo pezzo per un peso ridotto e la massima robustezza.
Premium Secchio Singolo Kit Uni Strizzatore 25 L: Impugnatura laterale ergonomica
Impugnatura laterale ergonomica
Per una facile manipolazione in spazi ristretti. Facilita i processi di risciacquo e rotazione.
Premium Secchio Singolo Kit Uni Strizzatore 25 L: Alta compatibilità
Alta compatibilità
Compatibile con i comuni sistemi di linguette e tasche.
Rispettoso dell'ambiente
  • Realizzato interamente in polipropilene e quindi completamente riciclabile.
Specifiche

Dati tecnici

Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 5,9
Peso compreso l'imballo (kg) 7,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 620 x 430 x 910
Dimensioni, imballato (mm) 620 x 430 x 910
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori