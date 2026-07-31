Il carrello Hotel Classic II è ideale per pulire e rifornire da 15 a 18 camere. Con tre ripiani in legno per trasportare e accedere facilmente agli utensili e ai materiali per la pulizia, e un porta rifuuti pieghevole da 120 litri, il robusto carrello per hotel è molto facile da usare e non affatica la schiena. Cinque grandi ruote girevoli da 125 mm permettono anche una facile manovrabilità - anche negli spazi più stretti. Realizzato con materiali antiruggine e superfici lisce, convince anche per la sua lunga durata e la facilità di pulizia del carrello, quando necessario.