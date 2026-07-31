Trolley Hotel Classic II
Carrello per hotel con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri. Il carrello è adatto per pulire tra le 15 e le 18 stanze ed è dotato di 3 scaffali in legno e cinque rotelle da 125 mm.
Il carrello Hotel Classic II è ideale per pulire e rifornire da 15 a 18 camere. Con tre ripiani in legno per trasportare e accedere facilmente agli utensili e ai materiali per la pulizia, e un porta rifuuti pieghevole da 120 litri, il robusto carrello per hotel è molto facile da usare e non affatica la schiena. Cinque grandi ruote girevoli da 125 mm permettono anche una facile manovrabilità - anche negli spazi più stretti. Realizzato con materiali antiruggine e superfici lisce, convince anche per la sua lunga durata e la facilità di pulizia del carrello, quando necessario.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore ergonomiaMolto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Alta qualitàMateriali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto.
Pulizia igienica del carrelloLe superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
- Le cinque ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
- Include un grande contenitore per rifiuti da 120 litri e tre ripiani in legno.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Capacità di smaltimento dei rifiuti (l)
|120
|Materiale
|Acciaio verniciato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|37,5
|Peso compreso l'imballo (kg)
|39,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Dimensioni, imballato (mm)
|1270 x 530 x 1280