Trolley Hotel Classic II

Carrello per hotel con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri. Il carrello è adatto per pulire tra le 15 e le 18 stanze ed è dotato di 3 scaffali in legno e cinque rotelle da 125 mm.

Il carrello Hotel Classic II è ideale per pulire e rifornire da 15 a 18 camere. Con tre ripiani in legno per trasportare e accedere facilmente agli utensili e ai materiali per la pulizia, e un porta rifuuti pieghevole da 120 litri, il robusto carrello per hotel è molto facile da usare e non affatica la schiena. Cinque grandi ruote girevoli da 125 mm permettono anche una facile manovrabilità - anche negli spazi più stretti. Realizzato con materiali antiruggine e superfici lisce, convince anche per la sua lunga durata e la facilità di pulizia del carrello, quando necessario.

Caratteristiche e vantaggi
Trolley Hotel Classic II: Migliore ergonomia
Migliore ergonomia
Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Trolley Hotel Classic II: Alta qualità
Alta qualità
Materiali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto.
Trolley Hotel Classic II: Pulizia igienica del carrello
Pulizia igienica del carrello
Le superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
  • Le cinque ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
  • Include un grande contenitore per rifiuti da 120 litri e tre ripiani in legno.
Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD / CLASSIC
Capacità di smaltimento dei rifiuti (l) 120
Materiale Acciaio verniciato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 37,5
Peso compreso l'imballo (kg) 39,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1270 x 530 x 1280
Dimensioni, imballato (mm) 1270 x 530 x 1280
Accessori