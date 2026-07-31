Standard Secchio Strizzatore a rullo 15 L

Secchio da 15 litri con pressa mop a rullo integrata, con azionamento a pedale. Il sistema è semplice e perfetto per la pulizia di piccole aree.

Perfetto per la pulizia rapida di aree più piccole: Il semplice sistema comprende un secchio da 15 litri con divisorio e pressa per mop a pedale. L'impugnatura ergonomica integrata ad arco facilita il sollevamento e il trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Standard Secchio Strizzatore a rullo 15 L: Manico ergonomico ad arco
Manico ergonomico ad arco
Facilita il sollevamento e il trasporto del secchio.
Standard Secchio Strizzatore a rullo 15 L: Divisorio
Divisorio
Divisorio per la separazione sicura della soluzione di pulizia e dell'acqua sporca.
Standard Secchio Strizzatore a rullo 15 L: Leggero e robusto
Leggero e robusto
Specifiche

Dati tecnici

Materiale PP / Acciaio, galvanizzato / Acciaio inossidabile
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 2,8
Peso compreso l'imballo (kg) 3,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 460 x 320 x 350
Dimensioni, imballato (mm) 460 x 320 x 350
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido