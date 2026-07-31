Standard Secchio Strizzatore a rullo 15 L
Secchio da 15 litri con pressa mop a rullo integrata, con azionamento a pedale. Il sistema è semplice e perfetto per la pulizia di piccole aree.
Perfetto per la pulizia rapida di aree più piccole: Il semplice sistema comprende un secchio da 15 litri con divisorio e pressa per mop a pedale. L'impugnatura ergonomica integrata ad arco facilita il sollevamento e il trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Manico ergonomico ad arcoFacilita il sollevamento e il trasporto del secchio.
DivisorioDivisorio per la separazione sicura della soluzione di pulizia e dell'acqua sporca.
Leggero e robusto
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|PP / Acciaio, galvanizzato / Acciaio inossidabile
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|2,8
|Peso compreso l'imballo (kg)
|3,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|460 x 320 x 350
|Dimensioni, imballato (mm)
|460 x 320 x 350
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido