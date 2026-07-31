V-Rail acciaio inox duro 35 cm
Tergivetro professionale con guida in acciaio Inox, posizione regolabile
Tergivetro professionale con guida in acciaio Inox con fessura a V, posizione regolabile, robusto e resistente si adatta perfettamente all'impugnatura. Con gomma di asciugatura.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|acciaio inossidabile
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,1
|Lunghezza (mm)
|350
|Dimensioni, imballato (mm)
|350 x 2 x 20
Aree di applicazione
- Finestre