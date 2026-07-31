V-Rail acciaio inox duro 35 cm

Tergivetro professionale con guida in acciaio Inox, posizione regolabile

Tergivetro professionale con guida in acciaio Inox con fessura a V, posizione regolabile, robusto e resistente si adatta perfettamente all'impugnatura. Con gomma di asciugatura.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale acciaio inossidabile
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,1
Peso compreso l'imballo (kg) 0,1
Lunghezza (mm) 350
Dimensioni, imballato (mm) 350 x 2 x 20
V-Rail acciaio inox duro 35 cm
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