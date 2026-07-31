Lancia telescopica␍2 × 125 cm

Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.

Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale in alluminio / PP / PC / PA, rinforzato con fibra di vetro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,6
Peso compreso l'imballo (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 2500 x 21 x 21
Dimensioni, imballato (mm) 1350 x 21 x 21

Dotazione

  • filo italiano
Lancia telescopica␍2 × 125 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Finestre