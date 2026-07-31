Lancia telescopica␍3 × 150 cm
Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.
Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|in alluminio / PP / PC / PA, rinforzato con fibra di vetro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|1,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|4500 x 21 x 21
|Dimensioni, imballato (mm)
|2000 x 21 x 21
Dotazione
- filo italiano
Aree di applicazione
- Finestre