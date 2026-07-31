Lancia telescopica 400 x 400 x 300 cm
Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.
Finiture di pregio e molto robusta, per lavorare in sicurezza senza scala - direttamente da terra.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del manico (m)
|11
|Materiale
|in alluminio / PP / PC / PA, rinforzato con fibra di vetro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|2,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|11000 x 21 x 21
Dotazione
- filo italiano
Aree di applicazione
- Finestre