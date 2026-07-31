Manicotto per Lavavetri Poliestere Abrasivo Pad 35 cm
Tessuto misto a base di fibre di alta qualità, a pelo corto, con superficie abrasiva.
Tessuto misto a base di fibre di alta qualità, a pelo corto, con superficie abrasiva. Rimuove facilmente lo sporco incrostato. Rapido ed efficace. Ha le chiusure in Strap Tape.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di lavoro (cm)
|35
|Materiale
|100% PET
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,1
|Lunghezza (mm)
|350
|Dimensioni, imballato (mm)
|350 x 65 x 15
Aree di applicazione
- Finestre