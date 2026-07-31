Manicotto per Lavavetri Poliestere Abrasivo Pad 35 cm

Tessuto misto a base di fibre di alta qualità, a pelo corto, con superficie abrasiva.

Tessuto misto a base di fibre di alta qualità, a pelo corto, con superficie abrasiva. Rimuove facilmente lo sporco incrostato. Rapido ed efficace. Ha le chiusure in Strap Tape.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza di lavoro (cm) 35
Materiale 100% PET
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,1
Peso compreso l'imballo (kg) 0,1
Lunghezza (mm) 350
Dimensioni, imballato (mm) 350 x 65 x 15
Manicotto per Lavavetri Poliestere Abrasivo Pad 35 cm
Aree di applicazione
  • Finestre