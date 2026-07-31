Classic Mop in cotone a passanti Combo 40 cm

Con tasche ed alette. Lato interno ad anello, esterno a frange.

I passanti e le frange esterne del mop di base in cotone sono realizzati in cotone di alta qualità per un assorbimento ottimale dei liquidi. Un basso contenuto di poliestere garantisce un'elevata stabilità del filato e il mantenimento della forma. Mentre i passanti del panno nella zona interna del mop rimuovono lo sporco in modo efficace e completo, le due file con frange esterne rimuovono anche lo sporco grossolano nelle zone periferiche. Questo mop è anche perfetto per la pulizia industriale, in altre aree con un alto volume di sporco, così come su aree di pavimento irregolari. Il mop in cotone è compatibile con tutti i tradizionali supporti a cerniera con tasca o aletta ed è adatto per l'applicazione nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Livello di sporco Da basso a medio
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Tasche / Lembi
Materiale 50% cotone/50% PET
Materiale tessile Misto cotone
Tipo di produzione Tessuto di supporto in PET con passanti cuciti
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg) 0,2
Peso compreso l'imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 130
Dimensioni, imballato (mm) 400 x 130 x 150
Classic Mop in cotone a passanti Combo 40 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido