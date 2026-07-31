I passanti e le frange esterne del mop di base in cotone sono realizzati in cotone di alta qualità per un assorbimento ottimale dei liquidi. Un basso contenuto di poliestere garantisce un'elevata stabilità del filato e il mantenimento della forma. Mentre i passanti del panno nella zona interna del mop rimuovono lo sporco in modo efficace e completo, le due file con frange esterne rimuovono anche lo sporco grossolano nelle zone periferiche. Questo mop è anche perfetto per la pulizia industriale, in altre aree con un alto volume di sporco, così come su aree di pavimento irregolari. Il mop in cotone è compatibile con tutti i tradizionali supporti a cerniera con tasca o aletta ed è adatto per l'applicazione nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.