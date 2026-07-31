Classic Mop in cotone a passanti Combo 40 cm
Con tasche ed alette. Lato interno ad anello, esterno a frange.
I passanti e le frange esterne del mop di base in cotone sono realizzati in cotone di alta qualità per un assorbimento ottimale dei liquidi. Un basso contenuto di poliestere garantisce un'elevata stabilità del filato e il mantenimento della forma. Mentre i passanti del panno nella zona interna del mop rimuovono lo sporco in modo efficace e completo, le due file con frange esterne rimuovono anche lo sporco grossolano nelle zone periferiche. Questo mop è anche perfetto per la pulizia industriale, in altre aree con un alto volume di sporco, così come su aree di pavimento irregolari. Il mop in cotone è compatibile con tutti i tradizionali supporti a cerniera con tasca o aletta ed è adatto per l'applicazione nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Tipo di pavimento
|Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Livello di sporco
|Da basso a medio
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Tasche / Lembi
|Materiale
|50% cotone/50% PET
|Materiale tessile
|Misto cotone
|Tipo di produzione
|Tessuto di supporto in PET con passanti cuciti
|Struttura tessile
|Pile a cappio
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Temperatura di asciugatura (°C)
|60
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg)
|0,2
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 / 130
|Dimensioni, imballato (mm)
|400 x 130 x 150
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido