Classic Tergivetro rinforzato 55 cm

Per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.

Asciuga i pavimenti senza striature e pulisce in modo affidabile le fessure: Il tergipavimento in gommapiuma di Kärcher. Il tergivetro rinforzato, largo 55 cm, è perfetto per le applicazioni più difficili.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Larghezza di lavoro (cm) 55
Materiale Acciaio, zincato / Gommapiuma
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 550 x 40 x 100
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori