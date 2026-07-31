Classic Tergivetro rinforzato 55 cm
Per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.
Asciuga i pavimenti senza striature e pulisce in modo affidabile le fessure: Il tergipavimento in gommapiuma di Kärcher. Il tergivetro rinforzato, largo 55 cm, è perfetto per le applicazioni più difficili.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Larghezza di lavoro (cm)
|55
|Materiale
|Acciaio, zincato / Gommapiuma
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|550 x 40 x 100
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido