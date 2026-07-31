Classic Tergivetro rinforzato 75 cm

Per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.

Realizzato in robusta gommapiuma, rinforzato e largo 75 cm, il tergivetro ad acqua Kärcher si comporta in modo impressionante nelle applicazioni difficili. Il tergivetro nero asciuga i pavimenti senza striature e pulisce in modo affidabile le fessure.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Larghezza di lavoro (cm) 75
Materiale Acciaio, zincato / Gommapiuma
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 750 x 40 x 100
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori