Classic Tergivetro rinforzato 75 cm
Per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.
Realizzato in robusta gommapiuma, rinforzato e largo 75 cm, il tergivetro ad acqua Kärcher si comporta in modo impressionante nelle applicazioni difficili. Il tergivetro nero asciuga i pavimenti senza striature e pulisce in modo affidabile le fessure.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Larghezza di lavoro (cm)
|75
|Materiale
|Acciaio, zincato / Gommapiuma
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|750 x 40 x 100
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido