Fermaporta con maniglia 80 cm
Fermo porta universale con spigolo in gomma e manico in alluminio. Ideale per qualsiasi porta.
Perfetto per evitare la chiusura indesiderata delle porte durante la pulizia: Fermaporta universale con profilo in gomma senza tracciato e maniglia in alluminio di 23 mm di diametro. Il sistema brevettato permette di posizionare e rimuovere il fermaporta in modo semplice e veloce senza piegarsi.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|80 x 160
|Dimensioni, imballato (mm)
|80 x 160 x 900
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Pavimento - pulizia a secco