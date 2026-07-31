Fermaporta con maniglia 80 cm

Fermo porta universale con spigolo in gomma e manico in alluminio. Ideale per qualsiasi porta.

Perfetto per evitare la chiusura indesiderata delle porte durante la pulizia: Fermaporta universale con profilo in gomma senza tracciato e maniglia in alluminio di 23 mm di diametro. Il sistema brevettato permette di posizionare e rimuovere il fermaporta in modo semplice e veloce senza piegarsi.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Peso compreso l'imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La) (mm) 80 x 160
Dimensioni, imballato (mm) 80 x 160 x 900
Fermaporta con maniglia 80 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Pavimento - pulizia a secco