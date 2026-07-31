Il pad di pulizia bianco è molto versatile e, grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente adatto alla pulizia intensiva delicata di pavimenti e superfici inaccessibili alle macchine per la pulizia. Per la pulizia dei pavimenti si consiglia l'uso con il nostro portaspazzole compatibile con manico e snodo e con il portaspazzole Kärcher con impugnatura per l'uso manuale sulle superfici. Il pad in tessuto felpato con morbida grana abrasiva è adatto anche per la pulizia di superfici e oggetti ad esempio in acciaio inox, cromo, rame, porcellana o ceramica.