Pad verde 25 cm

Per pulire gli spigoli e gli angoli che le macchine non riescono a raggiungere.

Tampone verde altamente abrasivo per la pulizia profonda e di manutenzione di qualsiasi superficie resistente. Il green cleaning pad è versatile e, grazie alle sue dimensioni compatte, particolarmente adatto alla pulizia intensiva di pavimenti resistenti e superfici inaccessibili alle macchine pulitrici. Per la pulizia dei pavimenti, si consiglia l'uso con il nostro porta pad compatibile con manico e snodo, e il porta pad Kärcher con impugnatura per l'uso manuale sulle superfici.

Specifiche

Dati tecnici

Tipo di sporco Sporco altamente adesivo
Materiale PET/PA
Livello di sporco Da basso a medio
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,1
Peso compreso l'imballo (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 / 120 / 20
Dimensioni, imballato (mm) 250 / 120 / 20
Pad verde 25 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
  • Superficie - pulizia a umido