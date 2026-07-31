Pad verde 25 cm
Per pulire gli spigoli e gli angoli che le macchine non riescono a raggiungere.
Tampone verde altamente abrasivo per la pulizia profonda e di manutenzione di qualsiasi superficie resistente. Il green cleaning pad è versatile e, grazie alle sue dimensioni compatte, particolarmente adatto alla pulizia intensiva di pavimenti resistenti e superfici inaccessibili alle macchine pulitrici. Per la pulizia dei pavimenti, si consiglia l'uso con il nostro porta pad compatibile con manico e snodo, e il porta pad Kärcher con impugnatura per l'uso manuale sulle superfici.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di sporco
|Sporco altamente adesivo
|Materiale
|PET/PA
|Livello di sporco
|Da basso a medio
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|250 / 120 / 20
|Dimensioni, imballato (mm)
|250 / 120 / 20
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
- Superficie - pulizia a umido