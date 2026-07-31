Tampone verde altamente abrasivo per la pulizia profonda e di manutenzione di qualsiasi superficie resistente. Il green cleaning pad è versatile e, grazie alle sue dimensioni compatte, particolarmente adatto alla pulizia intensiva di pavimenti resistenti e superfici inaccessibili alle macchine pulitrici. Per la pulizia dei pavimenti, si consiglia l'uso con il nostro porta pad compatibile con manico e snodo, e il porta pad Kärcher con impugnatura per l'uso manuale sulle superfici.