Porta-dispositivi manuale standard da 25 cm

Per pulire gli spigoli e gli angoli che le macchine non riescono a raggiungere.

Il supporto compatto per spugne di Kärcher per una comoda pulizia di aree inaccessibili alle macchine per la pulizia. Realizzato in plastica di alta qualità, il supporto di lunga durata è altamente resistente ai comuni prodotti chimici di pulizia ed è particolarmente delicato sulle superfici. Grazie all'impugnatura ergonomica è facile da impugnare e consente di pulire senza fatica con qualsiasi tipo di tampone.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 230 / 100 / 65
Porta-dispositivi manuale standard da 25 cm
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
  • Superficie - pulizia a umido
Accessori