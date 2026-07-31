Porta-dispositivi manuale standard da 25 cm
Per pulire gli spigoli e gli angoli che le macchine non riescono a raggiungere.
Il supporto compatto per spugne di Kärcher per una comoda pulizia di aree inaccessibili alle macchine per la pulizia. Realizzato in plastica di alta qualità, il supporto di lunga durata è altamente resistente ai comuni prodotti chimici di pulizia ed è particolarmente delicato sulle superfici. Grazie all'impugnatura ergonomica è facile da impugnare e consente di pulire senza fatica con qualsiasi tipo di tampone.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|230 / 100 / 65
Videos
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
- Superficie - pulizia a umido