Il supporto compatto per spugne di Kärcher per una comoda pulizia di aree inaccessibili alle macchine per la pulizia. Realizzato in plastica di alta qualità, il supporto di lunga durata è altamente resistente ai comuni prodotti chimici di pulizia ed è particolarmente delicato sulle superfici. Grazie all'impugnatura ergonomica è facile da impugnare e consente di pulire senza fatica con qualsiasi tipo di tampone.