Premium Kit Mop a tasche SafeClip 40 cm
Composto da supporto mop a tasche, manico alluminio 140 cm e clip aggancio
Il set mop è composto da un supporto per mop e da un manico in alluminio robusto e leggero di 140 centimetri di lunghezza con una clip per fissare il mop ed evitare fastidiosi ed estenuanti piegamenti. Le teste dei mop possono anche essere cambiate rapidamente e facilmente quando necessario grazie all'intelligente attacco tascabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Attacco del tessuto
|Tasche
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Tipo di maniglia
|Fissare
|Lunghezza del manico (mm)
|1400
|Diametro dell'impugnatura (mm)
|23
|Materiale
|in alluminio / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,8
|Peso compreso l'imballo (kg)
|1,5
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 x 150
|Dimensioni, imballato (mm)
|400 x 150 x 1400
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Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido