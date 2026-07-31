Premium Kit Mop a tasche SafeClip 40 cm

Composto da supporto mop a tasche, manico alluminio 140 cm e clip aggancio

Il set mop è composto da un supporto per mop e da un manico in alluminio robusto e leggero di 140 centimetri di lunghezza con una clip per fissare il mop ed evitare fastidiosi ed estenuanti piegamenti. Le teste dei mop possono anche essere cambiate rapidamente e facilmente quando necessario grazie all'intelligente attacco tascabile.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Attacco del tessuto Tasche
Larghezza di lavoro (cm) 40
Tipo di maniglia Fissare
Lunghezza del manico (mm) 1400
Diametro dell'impugnatura (mm) 23
Materiale in alluminio / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,8
Peso compreso l'imballo (kg) 1,5
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 x 150
Dimensioni, imballato (mm) 400 x 150 x 1400
Premium Kit Mop a tasche SafeClip 40 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori