Perfetto per la pulizia di pavimenti e superfici inaccessibili alle macchine per la pulizia: Il supporto del pad con snodo mobile per la massima flessibilità e agilità per compiti di pulizia intensivi. Realizzato in plastica di alta qualità, il supporto di lunga durata è altamente resistente ai prodotti chimici di pulizia standard ed è particolarmente delicato sulle superfici. Può essere utilizzato con tutti i tamponi standard e può essere combinato con diversi manici Kärcher.