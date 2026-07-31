Standard Porta-pad con giunto 20 cm

Per pad verde e bianco.

Perfetto per la pulizia di pavimenti e superfici inaccessibili alle macchine per la pulizia: Il supporto del pad con snodo mobile per la massima flessibilità e agilità per compiti di pulizia intensivi. Realizzato in plastica di alta qualità, il supporto di lunga durata è altamente resistente ai prodotti chimici di pulizia standard ed è particolarmente delicato sulle superfici. Può essere utilizzato con tutti i tamponi standard e può essere combinato con diversi manici Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 230 / 100 / 200
Standard Porta-pad con giunto 20 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori