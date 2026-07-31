Standard Tergivetro Aree igieniche 55 cm
Per aree sanitarie, per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.
Kärcher squeegee per asciugare i pavimenti senza striature e pulire le fessure nelle aree di igiene. Il tergivetro largo 55 cm in bianco è fatto di plastica e gommapiuma.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED / STANDARD
|Larghezza di lavoro (cm)
|55
|Materiale
|in alluminio / EVAC
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|550 x 50 x 100
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido