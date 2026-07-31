Standard Tergivetro Aree igieniche 55 cm

Per aree sanitarie, per operazioni difficoltose, asciuga i pavimenti senza striature.

Kärcher squeegee per asciugare i pavimenti senza striature e pulire le fessure nelle aree di igiene. Il tergivetro largo 55 cm in bianco è fatto di plastica e gommapiuma.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED / STANDARD
Larghezza di lavoro (cm) 55
Materiale in alluminio / EVAC
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 550 x 50 x 100
Standard Tergivetro Aree igieniche 55 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Accessori