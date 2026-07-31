Classic Scopa PVC 60 cm

Da usare con il manico in legno 6.999-117.0

Scopa larga 60 cm con bordo in legno e setole dure e resistenti in PVC, perfetta per la rimozione dello sporco in ambienti interni ed esterni. La filettatura permette il montaggio dell'apposito manico in legno della Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Tipo di sporco Detriti sciolti
Programma CLASSIC
Larghezza di lavoro (cm) 60
Materiale PVC / Legna / Acciaio, zincato
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 1
Lunghezza (mm) 600
Classic Scopa PVC 60 cm
Aree di applicazione
  • Spazzatrice
Accessori