Classic Scopa PVC 60 cm
Da usare con il manico in legno 6.999-117.0
Scopa larga 60 cm con bordo in legno e setole dure e resistenti in PVC, perfetta per la rimozione dello sporco in ambienti interni ed esterni. La filettatura permette il montaggio dell'apposito manico in legno della Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Programma
|CLASSIC
|Larghezza di lavoro (cm)
|60
|Materiale
|PVC / Legna / Acciaio, zincato
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|1
|Lunghezza (mm)
|600
Aree di applicazione
- Spazzatrice