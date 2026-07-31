Kit per la pulizia con tergivetro 32 x 97 cm

Il sistema di raccolta, composto da uno scivolo di raccolta e dalla paletta con impugnatura ergonomica e profilo in gomma, è ideale per la rimozione di sporco grossolano e bagnato.

Il sistema di raccolta, composto da uno scivolo di raccolta e dalla paletta con impugnatura ergonomica e profilo in gomma, è ideale per la rimozione di sporco grossolano e bagnato.

Specifiche

Dati tecnici

Colore verde
Materiale Plastica ABS / Alluminio/PP/gomma
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 1
Peso compreso l'imballo (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 320 x 150 x 970
Dimensioni, imballato (mm) 320 x 150 x 970
Kit per la pulizia con tergivetro 32 x 97 cm
Aree di applicazione
  • Spazzatrice