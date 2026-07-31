Kit per la pulizia con tergivetro 32 x 97 cm
Il sistema di raccolta, composto da uno scivolo di raccolta e dalla paletta con impugnatura ergonomica e profilo in gomma, è ideale per la rimozione di sporco grossolano e bagnato.
Il sistema di raccolta, composto da uno scivolo di raccolta e dalla paletta con impugnatura ergonomica e profilo in gomma, è ideale per la rimozione di sporco grossolano e bagnato.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde
|Materiale
|Plastica ABS / Alluminio/PP/gomma
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|320 x 150 x 970
|Dimensioni, imballato (mm)
|320 x 150 x 970
Aree di applicazione
- Spazzatrice