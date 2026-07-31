Raccogli-rifiuti da 100 cm

Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano

La pinza lunga 100 cm è perfetta per raccogliere lo sporco grossolano in modo agevole per la schiena. Il design ergonomico del raccoglitore migliora anche la sicurezza sul lavoro.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale in alluminio / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,3
Peso compreso l'imballo (kg) 0,3
Lunghezza (mm) 1000
Dimensioni, imballato (mm) 1040 x 160 x 270
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco
  • Spazzatrice