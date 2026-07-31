Raccogli-rifiuti da 100 cm
Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano
La pinza lunga 100 cm è perfetta per raccogliere lo sporco grossolano in modo agevole per la schiena. Il design ergonomico del raccoglitore migliora anche la sicurezza sul lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|in alluminio / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,3
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,3
|Lunghezza (mm)
|1000
|Dimensioni, imballato (mm)
|1040 x 160 x 270
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco
- Spazzatrice