Scopa in PVC 35 cm

Da usare con il manico in alluminio 6.999-115.0 e con il manico telescopico in alluminio 6.999-100.0

Scopa larga 35 cm con asse di legno e setole dure in PVC, perfetta per la rimozione dello sporco in ambienti interni ed esterni. La filettatura consente il montaggio di un manico in alluminio o di un manico telescopico in alluminio di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Tipo di sporco Detriti sciolti
Programma STANDARD / CLASSIC
Larghezza di lavoro (cm) 35
Materiale PVC / Legna
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,5
Aree di applicazione
  • Spazzatrice