Scopa in PVC 35 cm
Da usare con il manico in alluminio 6.999-115.0 e con il manico telescopico in alluminio 6.999-100.0
Scopa larga 35 cm con asse di legno e setole dure in PVC, perfetta per la rimozione dello sporco in ambienti interni ed esterni. La filettatura consente il montaggio di un manico in alluminio o di un manico telescopico in alluminio di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Larghezza di lavoro (cm)
|35
|Materiale
|PVC / Legna
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,5
Aree di applicazione
- Spazzatrice