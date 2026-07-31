Classic Panno antipolvere cotone 120 cm
100% cotone. Per pulire a secco superfici di grandi dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-108.0.
Le frange esterne aperte, appositamente progettate per garantire un'eccellente raccolta della polvere grossolana e per legare la polvere intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, rendono il panno per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 120 cm, ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come aule, sale riunioni, palazzetti dello sport e centri commerciali. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata utilizzando un prodotto catturapolvere. Il mop per la polvere in cotone con una larghezza di 120 cm è destinato all'uso con il supporto per mop per la polvere da 120 cm.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|120
|Materiale
|100% cotone
|Materiale tessile
|Non microfibra
|Tipo di produzione
|Retro tessuto con passanti
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 60
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 150
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco