Classic Panno antipolvere cotone 120 cm

100% cotone. Per pulire a secco superfici di grandi dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-108.0.

Le frange esterne aperte, appositamente progettate per garantire un'eccellente raccolta della polvere grossolana e per legare la polvere intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, rendono il panno per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 120 cm, ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come aule, sale riunioni, palazzetti dello sport e centri commerciali. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata utilizzando un prodotto catturapolvere. Il mop per la polvere in cotone con una larghezza di 120 cm è destinato all'uso con il supporto per mop per la polvere da 120 cm.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 120
Materiale 100% cotone
Materiale tessile Non microfibra
Tipo di produzione Retro tessuto con passanti
Temperatura di lavaggio (°C) max. 60
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 150
Tipo di sporco Detriti sciolti
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Classic Panno antipolvere cotone 120 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco