Le frange esterne aperte, appositamente progettate per garantire un'eccellente raccolta della polvere grossolana e per legare la polvere intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, rendono il panno per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 120 cm, ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come aule, sale riunioni, palazzetti dello sport e centri commerciali. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata utilizzando un prodotto catturapolvere. Il mop per la polvere in cotone con una larghezza di 120 cm è destinato all'uso con il supporto per mop per la polvere da 120 cm.