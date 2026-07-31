Le frange esterne aperte - appositamente progettate per garantire un'eccellente raccolta della polvere grossolana e per legare la polvere intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli - rendono il panno per la polvere Kärcher lavabile, largo 60 cm e realizzato al 100% in cotone, ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in aree molto piene di oggetti e mobili, come aule e sale riunioni. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata inumidendola leggermente con un flacone spray o utilizzando un prodotto cattura polvere. Il mop per la polvere in cotone con una larghezza di 60 cm è destinato all'uso con il supporto per mop da 60 cm.