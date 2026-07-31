Classic Panno antipolvere cotone 80 cm
100% cotone. Per pulire a secco superfici di medie dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-093.0.
Grazie alle frange esterne aperte, appositamente studiate per raccogliere la polvere grossolana in modo eccellente e per legarla intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, il mop per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 80 cm, è ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come ad esempio aule e sale riunioni. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata inumidendola leggermente con un flacone spray o utilizzando un prodotto cattura polvere. Il panno per la polvere in cotone con una larghezza di 80 cm è destinato all'uso con il supporto per il panno per la polvere da 80 cm.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|80
|Materiale
|100% cotone
|Materiale tessile
|Non microfibra
|Tipo di produzione
|Retro tessuto con passanti
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 60
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 150
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco