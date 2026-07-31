Classic Panno antipolvere cotone 80 cm

100% cotone. Per pulire a secco superfici di medie dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-093.0.

Grazie alle frange esterne aperte, appositamente studiate per raccogliere la polvere grossolana in modo eccellente e per legarla intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, il mop per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 80 cm, è ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come ad esempio aule e sale riunioni. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata inumidendola leggermente con un flacone spray o utilizzando un prodotto cattura polvere. Il panno per la polvere in cotone con una larghezza di 80 cm è destinato all'uso con il supporto per il panno per la polvere da 80 cm.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 80
Materiale 100% cotone
Materiale tessile Non microfibra
Tipo di produzione Retro tessuto con passanti
Temperatura di lavaggio (°C) max. 60
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 150
Tipo di sporco Detriti sciolti
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La) (mm) 800 x 130

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Classic Panno antipolvere cotone 80 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco