Grazie alle frange esterne aperte, appositamente studiate per raccogliere la polvere grossolana in modo eccellente e per legarla intorno ai bordi e alle gambe di sedie e tavoli, il mop per la polvere Kärcher in cotone al 100%, lavabile e largo 80 cm, è ideale per la pulizia a secco di superfici lisce in ambienti molto pieni di oggetti e mobili, come ad esempio aule e sale riunioni. Inoltre, le frange corte e aperte nella zona centrale di pulizia hanno un'eccellente capacità di trattenere la polvere - una proprietà che può essere ulteriormente migliorata inumidendola leggermente con un flacone spray o utilizzando un prodotto cattura polvere. Il panno per la polvere in cotone con una larghezza di 80 cm è destinato all'uso con il supporto per il panno per la polvere da 80 cm.