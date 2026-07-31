Classic Telaio per mop a secco 120 cm

Da usare con manico in alluminio 6.999-096.0 o manico telescopico 6.999-111.0.

Il supporto per mop da 120 cm per mop Kärcher da 120 cm. Ideale per spolverare regolarmente e a secco su grandi superfici aperte, come ad esempio palazzetti dello sport e magazzini. Il collegamento rigido del manico aiuta a pulire le superfici a strisce durante i movimenti in avanti.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Tipo di sporco Detriti sciolti
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 120
Materiale Acciaio, zincato
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 1,6
Dimensioni (Lu x La) (mm) 1200 x 90
Classic Telaio per mop a secco 120 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco
Accessori