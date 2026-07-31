Classic Telaio per mop a secco 120 cm
Da usare con manico in alluminio 6.999-096.0 o manico telescopico 6.999-111.0.
Il supporto per mop da 120 cm per mop Kärcher da 120 cm. Ideale per spolverare regolarmente e a secco su grandi superfici aperte, come ad esempio palazzetti dello sport e magazzini. Il collegamento rigido del manico aiuta a pulire le superfici a strisce durante i movimenti in avanti.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|120
|Materiale
|Acciaio, zincato
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|1,6
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|1200 x 90
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco