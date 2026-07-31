Il supporto per mop antipolvere Kärcher da 60 cm è un supporto leggero e girevole a 360° per mop antipolvere (60 cm). Poiché in determinate circostanze i mop in cotone possono restringersi leggermente durante il lavaggio, i supporti di fissaggio possono essere regolati individualmente. Grazie al collegamento flessibile del manico, il supporto per mop per la polvere è ideale per la pulizia di grandi superfici piene di oggetti e mobili. Inoltre, è facile raggiungere gli angoli e i bordi - consentendo una spolveratura efficiente. Il peso ridotto del supporto del mop per la polvere permette agli utenti di lavorare senza fatica e senza stancarsi.