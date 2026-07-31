Classic Telaio per mop a secco 80 cm

Da usare con manico in alluminio 6.999-096.0 o manico telescopico 6.999-111.0. Per mop spolveratura 6.999-091.0 e 6.999-149.0

Il supporto per mop per la polvere Kärcher 80 cm è un supporto leggero e girevole a 360° per mop per la polvere (80 cm). Poiché in determinate circostanze i mop in cotone possono restringersi leggermente durante il lavaggio, i supporti di fissaggio possono essere regolati individualmente. Grazie al collegamento flessibile del manico, il supporto per mop per la polvere è ideale per la pulizia di grandi superfici piene di oggetti e mobili. Inoltre, è facile raggiungere gli angoli e i bordi - consentendo una spolveratura efficiente. Il peso ridotto del portaspazzola permette agli utenti di lavorare senza fatica e senza stancarsi.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Tipo di sporco Detriti sciolti
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 80
Materiale Acciaio, zincato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La) (mm) 800 x 90
Classic Telaio per mop a secco 80 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco
Accessori