Classic Telaio per mop a secco 80 cm
Da usare con manico in alluminio 6.999-096.0 o manico telescopico 6.999-111.0. Per mop spolveratura 6.999-091.0 e 6.999-149.0
Il supporto per mop per la polvere Kärcher 80 cm è un supporto leggero e girevole a 360° per mop per la polvere (80 cm). Poiché in determinate circostanze i mop in cotone possono restringersi leggermente durante il lavaggio, i supporti di fissaggio possono essere regolati individualmente. Grazie al collegamento flessibile del manico, il supporto per mop per la polvere è ideale per la pulizia di grandi superfici piene di oggetti e mobili. Inoltre, è facile raggiungere gli angoli e i bordi - consentendo una spolveratura efficiente. Il peso ridotto del portaspazzola permette agli utenti di lavorare senza fatica e senza stancarsi.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|80
|Materiale
|Acciaio, zincato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|800 x 90
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Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco