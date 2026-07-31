Premium Telaio per mop a secco Lamello 60 cm

Lamina supporto rigida (60 cm) per la pulizia quotidiana con panni spolveratura. Altamente igienico e facile da sterilizzare.

Da usare quotidianamente coi mop3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 e 3.338-006.0, con il supporto da 60 cm. Facile da usare grazie al pratico sistema di fissaggio. Altamente igienico e facile da sterilizzare. Disponibile in combinazione con il manico in alluminio (6.999-096.0) o con il manico telescopico (6.999-111.0).

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED
Uso del tessuto Tessuti Uso singolo
Larghezza di lavoro (cm) 60
Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,7
Dimensioni (Lu x La) (mm) 600 x 110
Premium Telaio per mop a secco Lamello 60 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco
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