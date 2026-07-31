Il poliacrilico robusto, durevole e lavabile è la base per l'eccellente potere pulente dei mop in acrilico Kärcher larghi 60 cm. Le frange vellutate sono in grado di raggiungere anche le piccole rientranze dei pavimenti, come fessure e crepe - il che significa che il mop non è adatto solo per la pulizia a secco di superfici lisce, ma anche per la pulizia di pavimenti leggermente strutturati. Durante la spolveratura, l'attrito generato tra le fibre acriliche e la base produce una carica elettrostatica che lega la polvere come un magnete. Le frange esterne aperte e vellutate assicurano un'eccellente raccolta dello sporco grossolano. Questa polvere è intrappolata dalle frange ed è facile da trasportare. Nota importante: il panno per la polvere acrilico deve essere usato solo per la pulizia a secco. È destinato all'uso con il supporto per mop antipolvere da 60 cm di Kärcher.