Standard Panno antipolvere acrilico 60 cm
Per pulire a secco superfici di medie dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-092.0.
Il poliacrilico robusto, durevole e lavabile è la base per l'eccellente potere pulente dei mop in acrilico Kärcher larghi 60 cm. Le frange vellutate sono in grado di raggiungere anche le piccole rientranze dei pavimenti, come fessure e crepe - il che significa che il mop non è adatto solo per la pulizia a secco di superfici lisce, ma anche per la pulizia di pavimenti leggermente strutturati. Durante la spolveratura, l'attrito generato tra le fibre acriliche e la base produce una carica elettrostatica che lega la polvere come un magnete. Le frange esterne aperte e vellutate assicurano un'eccellente raccolta dello sporco grossolano. Questa polvere è intrappolata dalle frange ed è facile da trasportare. Nota importante: il panno per la polvere acrilico deve essere usato solo per la pulizia a secco. È destinato all'uso con il supporto per mop antipolvere da 60 cm di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|60
|Materiale
|Cotone/PAN
|Tipo di produzione
|Retro tessuto con passanti
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 40
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|40
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 100
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a secco