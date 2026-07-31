Standard Panno antipolvere acrilico 60 cm

Per pulire a secco superfici di medie dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-092.0.

Il poliacrilico robusto, durevole e lavabile è la base per l'eccellente potere pulente dei mop in acrilico Kärcher larghi 60 cm. Le frange vellutate sono in grado di raggiungere anche le piccole rientranze dei pavimenti, come fessure e crepe - il che significa che il mop non è adatto solo per la pulizia a secco di superfici lisce, ma anche per la pulizia di pavimenti leggermente strutturati. Durante la spolveratura, l'attrito generato tra le fibre acriliche e la base produce una carica elettrostatica che lega la polvere come un magnete. Le frange esterne aperte e vellutate assicurano un'eccellente raccolta dello sporco grossolano. Questa polvere è intrappolata dalle frange ed è facile da trasportare. Nota importante: il panno per la polvere acrilico deve essere usato solo per la pulizia a secco. È destinato all'uso con il supporto per mop antipolvere da 60 cm di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 60
Materiale Cotone/PAN
Tipo di produzione Retro tessuto con passanti
Temperatura di lavaggio (°C) max. 40
Raccomandazione di lavaggio (°C) 40
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 100
Tipo di sporco Detriti sciolti
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 600 x 130

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Standard Panno antipolvere acrilico 60 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a secco