Il poliacrilico robusto, durevole e lavabile costituisce la base per l'eccellente potere pulente dei mop antipolvere in acrilico Kärcher larghi 80 cm. Le frange vellutate sono in grado di raggiungere anche le piccole rientranze del pavimento, come fessure e crepe - il che significa che il mop non è solo adatto alla pulizia a secco di superfici lisce, ma anche a quella di pavimenti leggermente strutturati. Durante la spolveratura, l'attrito generato tra le fibre acriliche e la base produce una carica elettrostatica che lega la polvere come un magnete. Le frange esterne aperte e vellutate assicurano un'eccellente raccolta dello sporco grossolano. Questa polvere è intrappolata dalle frange ed è facile da trasportare. Nota importante: il panno per la polvere acrilico deve essere usato solo per la pulizia a secco. È destinato all'uso con il supporto per mop antipolvere da 80 cm di Kärcher.