Standard Panno antipolvere acrilico 80 cm

Per pulire a secco superfici di grandi dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-093.0.

Il poliacrilico robusto, durevole e lavabile costituisce la base per l'eccellente potere pulente dei mop antipolvere in acrilico Kärcher larghi 80 cm. Le frange vellutate sono in grado di raggiungere anche le piccole rientranze del pavimento, come fessure e crepe - il che significa che il mop non è solo adatto alla pulizia a secco di superfici lisce, ma anche a quella di pavimenti leggermente strutturati. Durante la spolveratura, l'attrito generato tra le fibre acriliche e la base produce una carica elettrostatica che lega la polvere come un magnete. Le frange esterne aperte e vellutate assicurano un'eccellente raccolta dello sporco grossolano. Questa polvere è intrappolata dalle frange ed è facile da trasportare. Nota importante: il panno per la polvere acrilico deve essere usato solo per la pulizia a secco. È destinato all'uso con il supporto per mop antipolvere da 80 cm di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 80
Materiale Cotone/PAN
Tipo di produzione Retro tessuto con passanti
Temperatura di lavaggio (°C) max. 40
Raccomandazione di lavaggio (°C) 40
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 100
Tipo di sporco Detriti sciolti
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,3
Peso compreso l'imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La) (mm) 800 x 130
Dimensioni, imballato (mm) 800 x 130 x 20

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Standard Panno antipolvere acrilico 80 cm
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  • Pavimento - pulizia a secco