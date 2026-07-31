Standard Panno antipolvere non tessuto colla 60 x 20 cm 8 x 50

Panno spolvero usa e getta con colla per sistema Lamello

Sistema spolvero con garze o panni antistatici. Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Tipo di sporco Detriti sciolti
Uso del tessuto Tessuti Uso singolo
Larghezza di lavoro (cm) 20
Materiale 100% Viscosa / Elastomero, autoadesivo
Tipo di produzione Tessuto non tessuto con rivestimento
Panno per la polvere / mop Impregnato di adesivo
Quantità (Pezzo(i)) 400
Peso (kg) 2,8
Peso compreso l'imballo (kg) 3,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 600 x 200
Dimensioni, imballato (mm) 600 x 200 x 200
Standard Panno antipolvere non tessuto colla 60 x 20 cm 8 x 50
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Superficie - pulizia a secco
  • Pavimento - pulizia a secco