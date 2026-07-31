Standard Panno antipolvere non tessuto colla 60 x 20 cm 8 x 50
Panno spolvero usa e getta con colla per sistema Lamello
Sistema spolvero con garze o panni antistatici. Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Uso del tessuto
|Tessuti Uso singolo
|Larghezza di lavoro (cm)
|20
|Materiale
|100% Viscosa / Elastomero, autoadesivo
|Tipo di produzione
|Tessuto non tessuto con rivestimento
|Panno per la polvere / mop
|Impregnato di adesivo
|Quantità (Pezzo(i))
|400
|Peso (kg)
|2,8
|Peso compreso l'imballo (kg)
|3,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|600 x 200
|Dimensioni, imballato (mm)
|600 x 200 x 200
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Aree di applicazione
- Superficie - pulizia a secco
- Pavimento - pulizia a secco