Telaio per mop a mano Nastro a strappo 30 cm
Ideale per tutte le superfici lavabili come vetro, acciaio inossidabile, ceramica, scrivanie, ecc. L‘ampia superficie di appoggio lo rende molto efficace.
Con impugnatura ergonomica per applicazioni di pulizia senza fatica e perfetto per la pulizia efficiente sia di superfici verticali che orizzontali: Il supporto per i panni in microfibra lunghi 30 cm con chiusura in Strap Tape di Kärcher. Rispetto ai panni, con il supporto e il panno è disponibile una superficie di contatto molto più ampia, che aumenta la produttività durante la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED
|Materiale
|PE/PA
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|300 x 80
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Aree di applicazione
- Superficie - pulizia a umido
- Lavaggio di superfici - pulizia a umido
- Superficie - pulizia dei vetri
- Finestre