Con impugnatura ergonomica per applicazioni di pulizia senza fatica e perfetto per la pulizia efficiente sia di superfici verticali che orizzontali: Il supporto per i panni in microfibra lunghi 30 cm con chiusura in Strap Tape di Kärcher. Rispetto ai panni, con il supporto e il panno è disponibile una superficie di contatto molto più ampia, che aumenta la produttività durante la pulizia.