Premium Raschietto Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

Per rimuovere il chewing gum, residui di vernice e sporco grossolano da superfici lisce.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD / CLASSIC
Materiale PP / Acciaio / acciaio inossidabile
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Peso compreso l'imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 105 x 230
Dimensioni, imballato (mm) 105 x 230 x 30

Dotazione

  • Connessione MultiLink
  • filo italiano
Premium Raschietto Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Aree di applicazione
  • Finestre
  • Pavimento - pulizia a secco