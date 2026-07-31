Premium Raschietto Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Per rimuovere il chewing gum, residui di vernice e sporco grossolano da superfici lisce.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Materiale
|PP / Acciaio / acciaio inossidabile
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|105 x 230
|Dimensioni, imballato (mm)
|105 x 230 x 30
Dotazione
- Connessione MultiLink
- filo italiano
Aree di applicazione
- Finestre
- Pavimento - pulizia a secco