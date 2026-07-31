Premium Manico telescopico 97-184 cm D 23 mm
Per tutti i supporti per mop e tergivetri in gomma.
Specifiche
Dati tecnici
|Materiale
|in alluminio / PP
|Tipo di maniglia
|Telescopico
|Lunghezza del manico (mm)
|1840
|Diametro dell'impugnatura (mm)
|23
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|0,4
|Lunghezza (mm)
|260
|Dimensioni, imballato (mm)
|260 x 260 x 1840
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
- Pavimento - pulizia a secco
- Superficie - pulizia a secco
- Superficie - pulizia a umido