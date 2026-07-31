Premium Manico telescopico 97-184 cm D 23 mm

Per tutti i supporti per mop e tergivetri in gomma.

Specifiche

Dati tecnici

Materiale in alluminio / PP
Tipo di maniglia Telescopico
Lunghezza del manico (mm) 1840
Diametro dell'impugnatura (mm) 23
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso compreso l'imballo (kg) 0,4
Lunghezza (mm) 260
Dimensioni, imballato (mm) 260 x 260 x 1840
Premium Manico telescopico 97-184 cm D 23 mm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
  • Pavimento - pulizia a secco
  • Superficie - pulizia a secco
  • Superficie - pulizia a umido