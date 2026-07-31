Spolverino pieghevole MF Cover blu 60 cm
Copertura Microfibra per supporto piumino da 60 cm 6.999-150.0.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED
|Tipo di sporco
|Detriti sciolti
|Materiale
|100% PET
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Temperatura di asciugatura (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 350
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Superficie - pulizia a secco