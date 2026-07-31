Spolverino pieghevole MF Cover blu 60 cm

Copertura Microfibra per supporto piumino da 60 cm 6.999-150.0.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED
Tipo di sporco Detriti sciolti
Materiale 100% PET
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 350
Quantità (Pezzo(i)) 1
Dimensioni (Lu x La) (mm) 600 x 80

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Spolverino pieghevole MF Cover blu 60 cm
Aree di applicazione
  • Superficie - pulizia a secco